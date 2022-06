Fundașul central Andrei Miron (28 de ani) a plecat liber de contract la FCSB și a semnat in Israel, cu Hapoel Haifa. FC Botoșani avea 70% dintr-o eventuala vanzare a stoperului cedat gratis la roș-albaștri in februarie 2020. Pentru ca in schimbul lui Miron nu a fost achitata nicio suma de transfer, FC Botoșani nu va mai incasa vreun ban din aceasta afacere. Mai jos, reacția finanțatorului Valeriu Iftime despre subiect. ...