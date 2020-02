Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB l-a transferat pe atacantul Adrian Petre (22 de ani) de la Esbjerg. Internaționalul de tineret vine pentru a fi titular la FCSB, ceea ce inseamna ca francezul Harlem Gnohere (31 de ani) are șanse tot mai mici sa joace. Totuși, Gigi Becali, patronul FCSB, nu-l va vinde…

- FC Barcelona l-a transferat pe atacantul Francisco Trincao de la echipa Sporting Braga, a anuntat, vineri, clubul portughez.Trincao, 20 de ani, va ramane in Portugalia pana la finalul sezonului, apoi va pleca in Spania, unde va avea un contract pe cinci sezoane. El va avea la Barcelona o clauza…

- Mirel Radoi (38 de ani) noul selecționer al Romaniei, a declarat ca Adrian Petre (21 de ani, atacant), fotbalistul lui Esbjerg, ar putea sa ajunga la FCSB, in cazul in care Gigi Becali (61 de ani) ar achita clauza de reziliere a acestuia in valoare de 3 milioane de euro. „Daca se va plati clauza de…

- Gigi Becali e pregatit pentru o iarna incarcata pe piața transferurilor. Patronul celor de la FCSB și-a stabilit trei ținte greu de atins: Constantin Budescu de la Astra, Tudor Baluța de la Brighton și Adrian Petre de la Esbjerg. FCSB a revenit in cursa pentru titlu in Liga 1 dupa un start extrem de…

- ​FC Barcelona a ajuns la un acord pentru un nou contract cu jucatorul de 17 ani Ansu Fati, cu o clauza de reziliere crescuta de la 100 la 170 de milioane de euro, informeaza marca.com.Vara trecuta, Fati a semnat un contract cu Barcelona, valabil pâna în 2022. Durata noii întelegeri…

- ​Tânarul atacant portughez Fabio Silva (17 ani) a semnat un nou contractat cu echipa FC Porto, clauza de reziliere ajungând la 125 milioane euro, cea mai mare din fotbalul din aceasta tara, scrie AFP, citata de Agerpres.Initial, clauza de eliberare a jucatorului care acum se afla sub…