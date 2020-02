Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca a primit o oferta din SUA pentru Florinel Coman, de noua milioane de euro pentru 50 la suta din drepturile federative ale atacantului, potrivit news.ro."Am primit ieri oferta oficiala pentru Coman de 7 milioane si jumatate. Cu comisionul impresarului,…

- Gigi Becali refuzat in ianuarie o oferta de doua milioane de euro pentru mijlocașul Dragoș Nedelcu (22 de ani). Acum a acceptat o propunere din partea aceluiași club, Mol Vidi, cu imprumut pentru 500.000 de euro și cu restul, pana la doua milioane, platibil doar daca maghiarii vor fi mulțumiți de jucator.…

- Adrian Cristea, fostul jucator de la Dinamo și FCSB, 36 de ani, crede ca Florinel Coman este un jucator excelent și ca Becali il poate da pe bani buni. Adrian Cristea, dupa victoria FCSB la Voluntari, 2-1: „Florinel Coman intr-o forma foarte buna. Nu știu daca poate fi vandut pe 20 de milioane sau…

- FCSB are oferta de 16 milioane de euro pentru Florinel de la Sheffield United, locul 6 in Premier League. Becali nu vrea sa-l dea sub 20 de milioane de euro, ceea ce ar insemna cel mai bine vandut jucator roman all-time. Perioada de transferuri din vara ar putea insemna momentul unui așteptat boom in…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit joi despre viitorul lui Ianis Hagi (21 de ani), fotbalist care a inscris primul sau gol la Glasgow Rangers la al doilea meci jucat in tricoul „protestanților”. Intrebat de ce spera sa obțina pe Florinel Coman o suma de bani mai mare decat cea obținuta…

- Florinel Coman a fost adus de Gigi Becali in 2017 si este unul dintre preferatii patronului, care i-a si pus porecla "Mbappe" si a declarat in repetate randuri ca va incasa pe el peste 50 de milioane de euro. Extrema de la FCSB a marcat 12 goluri in 28 de partide jucate in acest sezon, iar…

- Gigi Becali este gata sa renunte la cei mai importanti jucatori de la FCSB, Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man, si a dezvaluit pentru ce sume e dispus sa-i vanda. „Pe Florin Tanase vreau 5 milioane de euro, iar pe Dennis Man si Florinel Coman vreau cate 30 de milioane. E pretul cerut de […]

