Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Chindriș, fundașul de 21 de ani al celor de la Botoșani, e convins sa ramana in Moldova, chiar daca ar caștiga aproape dublu la FCSB Gigi Becali nu vrea sa renunțe la transferul lui Andrei Chindriș de la FC Botoșani. Dupa ce prima oferta, cea de 400.000 de euro a fost refuzata de Valeriu Iftime…

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu renunța la transferul fundașului Andrei Chindriș (21 de ani) și a facut o noua oferta, care pare mai aproape de pretențiile celor de la FC Botoșani. Dupa ce Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a refuzat oferta de 400.000 de euro facuta de Becali, acesta…

- Gigi Becali a anuntat ca este dispus sa ofere pentru jucatorul celor de la FC Botosani, Andrei Chindris, nu mai putin de 400.000 de euro. Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, sustine ca nu va...

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, refuza ferm oferta publica facuta de Gigi Becali pentru fundașul Andrei Chindriș (21 de ani). 400.000 de euro e considerata o suma prea mica pentru stoperul lui FC Botoșani, insa anunța ca va mai discuta cu patronul FCSB. Oferta de 400.000 de euro…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a declarat ca este dispus sa scada prețurile jucatorilor sai, in contextul pandemiei de coronavirus care a produs o criza și in fotbal. Astfel, Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea profita și sa forțeze in vara transferul fundașului central Andrei…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvaluit suma pentru care Andrei Chindriș (21 de ani, fundaș central) poate fi transferat de FCSB. „De la vara putem sa stam la discuții, dar i-am spus clar lui Gigi ca la acest jucator țin foarte mult la prețul de transfer. Și la Miron voiam bani, dar…

- Duoa ce l-a adus pe Andrei Miron, FCSB il vrea și pe celalalt fundaș central de la FC Botoșani: Andrei Chindriș (21 de ani). Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali, patronul FCSB, pentru transferul lui Andrei Chindriș, dar inca nu au ajuns la un acord.…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, continua sa duca razboaie pe toate fronturile in Liga 1. Dupa ce s-a luat de Gigi Becali, FCSB și Bogdan Vintila intr-un interviu ascuțit acordat Gazetei Sporturilor, patronul moldovenilor a luat-o in colimator și pe Viitorul, formația antrenata…