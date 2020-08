Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Andrei Chindriș (21 de ani) a fost cumparat de belgienii de la Mouscron. FC Botoșani va incasa 700.000 de euro. Curtat insistent de Gigi Becali și supervizat de formații importante din Europa, precum Valencia, Andrei Chindriș a luat calea Belgiei. Internaționalul de tineret va evolua…

- Formatia FCSB a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I. Prestația roș-albaștrilor a lasat mult de dorit, patronul FCSB declarandu-se „dezamagit" de atitudinea fotbaliștilor sai. „Iau salarii mari…

- Gigi Becali spune ca Dennis Man (21 de ani) va pleca de la FSCB pana la finalul acestui an. Gigi Becali a revenit pe stadion la meciul formației sale cu FC Botoșani. La sosirea pe Arena Naționala, patronul vicecampioanei FCSB a anunțat ca Dennis Man va face pasul spre un club din Europa și ca Mirel…

- Producatorul de electrocasnice Arctic, controlat de grupul turc Arcelik, spune ca vanzarile s-au mentinut pe plus in aproape toate pietele din Europa, in pofida pandemiei de Covid-19, informeaza Ziarul Financiar.Compania, controlata de grupul turc Arcelik, a avut anul trecut pe plan local…

- La noi, condamnarile de 99 de ani țin 25-26 de ani, așa ca ne putem aștepta sa-i vedem din nou in libertate, iertați de aceiași judecatori.Peste 20 de ani, la o carciuma, undeva in Romania, doi barbați carunți, așezați la mese diferite, vor termina de sorbit berea rece și vor pleca fiecare la treaba…

- Atacantul francez Harlem Gnohere, 32 de ani, și-a reziliat, joi, contractul cu echipa FCSB, dupa trei ani și jumatate in care a activat la echipa din București.Vestea desparțirii de vicecampioana Romaniei a fost anunțata chiar de catre fotbalist, pe pagina sa de Instagram.”E una dintre scrisorile cel…

- Dupa accidentarea lui Valentin Crețu și indepartarea din echipa a lui Cristian Balgradean și Harlem Gnohere, FCSB incearca sa caștige titlul cu un prim „11” cu o medie de varsta pe care nici macar Viitorul in 2017 și Ajax in 2019, ambele extrem de tinere, n-au avut-o cand au luat campionatul. „Echipa…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca doreste ca echipa lui sa joace pe Stadionul Arcul de Triumf. In acelasi timp, presedintele FRR, Alin Petrache, vrea sa obtina administrarea arenei, pentru a fi folosit exclusiv pentru rugby. "PSD a initiat o lege in Parlamentul Romaniei pe subiectul asta.…