- FCSB - Gaz Metan Mediaș. Sergiu Buș (27 de ani) se pregatește pentru meciul cu roș-albaștrii de duminica și așteapta transferul din aceasta vara. Atacantul viseaza la o echipa cu pretenții, poate chiar adversara din urmatorul meci, el fiind pe lista lui Gigi Becali și toamna trecuta. FCSB - Gaz Metan…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a declarat ca extrema dreapta Adi Popa (31 de ani), jucatorul bagat in șomaj tehnic pe perioada starii de urgența din Romania, va reveni la echipa. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca duminica, 21 iunie, de la ora 20:00, in etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Meciul…

- FCSB - GAZ METAN. Gigi Becali (61 de ani), patronul roș-albaștrilor, și antrenorul Bogdan Vintila (48 de ani) mai au doar o echipa, fara rezerve. Șapte fotbaliști sunt accidentați și n-a mai ramas niciun senior pentru banca de rezerve la partida cu medieșenii, de duminica. FCSB - Gaz Metan Mediaș se…

- ​Prima etapa de la reluarea Ligii 1 la fotbal le va aduce fața în fața pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele doua locuri în ierarhie. Derbiul va avea loc duminica, de la ora 20:00. Înainte de confruntare, Bogdan Vintila a oferit, printre altele, și o definiție proprie…

- Ioan Marginean, conducatorul celor de la Gaz Metan Mediaș, dezaproba declarația lui Razvan Burleanu, conform careia echipele din Liga 1 ar putea parasi competiția daca un fotbalist e depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa ce Gigi Becali a criticat in termeni duri spusele lui Razvan Burleanu, a venit și…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a vorbit pe seama reluarii Ligii 1, care va prevede o noua regula: echipele vor putea face cate 5 schimbari pe meci. „M-a bucurat modificarea regulamentului, asta cu 5 schimbari. Vreau sa fac și eu o mare performanța, ca sa ramana de pomina: 4 schimbari la…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit in direct la TV modul in care decurge relația sa cu antrenorul Bogdan Argeș Vintila și cum decide cine joaca. „La fotbal e greu, ba tata. La fotbal trebuie sa fii Becali și trebuie și sa cunoști fotbal. Trebuie sa nu te iei dupa ce spune lume. Ei zic «Domne, nu…

- FCSB ar putea fi prima echipa din Liga 1 care s-ar reuni pe timp de pandemie. Patronul vicecampioanei Romaniei, Gigi Becali, a marturisit ca va lua o decizie in doua, trei zile cu privire la reluarea activitatii sportive, anunța MEDIAFAX.Omul de afaceri are in plan sa ii testeze de coronavirus…