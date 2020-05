Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, și Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, au negociat pentru transferul fundașului Andrei Chindriș (21 de ani), dar discuțiile au fost sistate. Valeriu Iftime a explicat de ce a oprit tratativele cu FCSB chiar inainte de Paște și a dezvaluit ce planuri are cu internaționalul…

- Gigi Becali are o noua ținta pentru acoperirea postului de fundaș central, pe Virgil Ghița (21 de ani), de la Viitorul. Gigi Becali spune ca sarbul Bogdan Planic este liber sa plece pentru suma de 500.000 de euro și are doua variante pentru a-l inlocui: Andrei Chindriș și Virgil Ghița. Tratativele…

- FCSB. Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a incercat sa explice ca, din perspectiva financiara, pentru Andrei Chindris (21 de ani) n-ar fi o mare lovitura daca ar merge la FCSB. „Nu e ca in cazul lui Morutan, care avea 2.000 de euro si a ajuns sa castige 12.000. Da, cand ai posibilitatea sa iei…

- Andrei Chindriș, fundașul de 21 de ani al celor de la Botoșani, e convins sa ramana in Moldova, chiar daca ar caștiga aproape dublu la FCSB Gigi Becali nu vrea sa renunțe la transferul lui Andrei Chindriș de la FC Botoșani. Dupa ce prima oferta, cea de 400.000 de euro a fost refuzata de Valeriu Iftime…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, refuza ferm oferta publica facuta de Gigi Becali pentru fundașul Andrei Chindriș (21 de ani). 400.000 de euro e considerata o suma prea mica pentru stoperul lui FC Botoșani, insa anunța ca va mai discuta cu patronul FCSB. Oferta de 400.000 de euro…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a declarat ca este dispus sa scada prețurile jucatorilor sai, in contextul pandemiei de coronavirus care a produs o criza și in fotbal. Astfel, Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea profita și sa forțeze in vara transferul fundașului central Andrei…

- Duoa ce l-a adus pe Andrei Miron, FCSB il vrea și pe celalalt fundaș central de la FC Botoșani: Andrei Chindriș (21 de ani). Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali, patronul FCSB, pentru transferul lui Andrei Chindriș, dar inca nu au ajuns la un acord.…