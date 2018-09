Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu, neinvinsa in acest campionat, o infrunta Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 18:30 » Astra - FC Voluntari Click AICI pentru liveTEXT! Echipele de start: Astra: Iliev - Belu, Bejan, Erico, Radunovic…

- FCSB va juca in aceasta seara, de la ora 21:30, returul din play-off-ul Europa League cu Rapid Viena, pe Arena Naționala. In tur a fost 1-3. Partida e in direct la Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:30 » FCSB - Rapid Viena Vezi meciul liveTEXT! Echipele probabile: FCSB: Vlad - Benzar, Balașa,…

- FC Voluntari și U Craiova, doua echipe aflate in criza, se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00, in ultimul meci al etapei a 6-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. ...

- Dupa calificarea entuziasmanta cu Hajduk Split din preliminariile Europa League, FCSB joaca azi pe teren propriu cu Sepsi, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 18:00 » FCSB - Sepsi Sfantu…

- FCSB primește in aceasta seara vizita lui Poli Iași, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » FCSB - Poli Iași Click AICI pentru liveTEXT ECHIPELE PROBABILE: FCSB: 34. Balgradean - 20.…

- U Craiova e pe ultimul loc dupa primele doua etape și spera sa obțina azi, in meciul cu FC Botoșani, prima victorie din noul campionat. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » U Craiova - FC Botoșani Click…

- Invinsa in primul meci la Giurgiu, FCSB nu-și permite un nou pas greșit pe teren propriu, in marele derby cu Dinamo, echipa care s-a impus greu, cu FC Voluntari, scor 2-1. LIVETEXT DE LA 21:00 FCSB - DINAMO VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua va incepe la ora 21:00, in direct la TV…

- Vicecampioana Romaniei la fotbal, FCSB, a fost invinsa cu scorul de 2-1 (2-0) de PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, luni seara, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda. Vicecampioana Greciei s-a impus prin golurile marcate de Vieirinha (5), din lovitura libera,…