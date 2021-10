Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (26 de ani, mijlocaș ofensiv) e incert pentru meciul FCSB-ului cu FC Argeș (duminica, 20:30). Tanase inca nu și-a revenit complet dupa accidentarea suferita in meciul cu CS Mioveni. La efort, glezna ii se umfla, iar staff-ul condus de Edi Iordanescu așteapta sa vada in urmatoarele zile…

- Arsenal și Tottenham se intalnesc azi, de la 18:00, intr-un nou episod din ”North London Derby”. Clasicul londonez le prinde insa pe cele doua rivale in a doua jumatate a clasamentului, cu evoluții extrem de modeste in aceasta prima parte a sezonului din Premier League. „Tunarii” lui Arteta sunt pe…

- Rapid și Gaz Metan Mediaș se intalnesc azi, de la 21:00, pe Arena Naționala, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 9-a din Liga 1. Giuleștenii vor sa opreasca pasa proasta, cu doua etape fara victorie, și sa caștige in fața Gazului, echipa aflata intr-o perioada extrem de slaba. Chiar daca n-a…

- US Open a ramas fara principala favorita, Ashleigh Barty parasind ultimul Grand Slam al anului înca din turul al treilea. Shelby Rogers (43 WTA) a furnizat marea surpriza a zilei, ea trecând în trei seturi, scor 6-2, 1-6, 7-6(5) de Ashleigh Barty. Meciul a durat doua…

- West Ham primește vizita lui Leicester, azi, de la 22:00, intr-o partida care va trage cortina peste a doua etapa din Premier League. Ambele formații au inceput cu victorie sezonul și cauta sa prelungeasca forma buna și dupa meciul direct. Ultimele confruntari dintre West Ham și Leicester s-au lasat…

- FCSB și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida care inchide runda a 6-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naționala va consemna debutul lui Edi Iordanescu intr-un nou mandat la gruparea roș-albastra. FCSB - Sepsi este un duel care pune fața in fața doua echipe cu un start modest de sezon.…

- CFR Cluj iși joaca destinul in Europa in Elveția in meciul retur din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, in fața celor de la Young Boys Berna, fosta adversara din Europa League care i-a eliminat dramatic pe ardeleni anul trecut. Meciul decisiv pentru clujeni va fi transmis de catre Digi…