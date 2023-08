Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre FCSB și Nordsjaelland, din turul trei preliminar al Conference League, se va disputa pe Stadionul „Steaua” din Capitala. Dupa ce duminica a disputat primul meci pe noul Stadion „Steaua”, FCSB revine pe arena din Ghencea pentru partida tur cu FC Nordsjaelland, din turul trei preliminar…

- UEFA a stabilit programul reprezentantelor Romaniei in turul III preliminar al Conference League. FCSB, Farul și Sepsi vor juca manșele tur pe teren propriu, pe 10 august. Partidele decisive sunt programate o saptamana mai tarziu, pe 17 august, in deplasare. Seara de joi a fost una aproape perfecta…

- LPF a anuntat, vineri, modficarea programului etapei a cincea a Superligii, astfel incat sa fie sprjinite echipele Farul, FCSB si Sepsi, care s-au calificat seara trecuta in turul trei preliminar al Conference League.Programul partidelor in care nu sunt implicate cele trei echipe este urmatorul,…

- FCSB, Farul și Sepsi sunt cele trei echipe din Romania care au trecut de turul doi preliminar din UEFA Conference League, in timp ce CFR Cluj a fost eliminata de Adana Demirspor. Formațiile din Romania știu pe cine vor infrunta in faza urmatoare a acestei competiții, iar echipa lui Gigi Becali are cel…

- Calificata in turul 3 preliminar din Conference League dupa 4-2 la general cu CSKA 1948 Sofia, FCSB va da piept cu vicecampioana Danemarcei, Nordsjaelland, formație cu cațiva jucatori extrem de periculoși, indeosebi extrema dreapta Ernest Nuamah, jucator care la numai 19 ani a atras interes din partea…

- Zi mare pentru fotbalul romanesc! CFR Cluj, FCSB, Farul și Sepsi au șanse mare sa mearga mai departe in turul trei din Conference League.Toate cele patru partide retur din turul doi preliminar vor fi vazute la TV, dupa ce drepturile au fost achiziționate inca de la finalul saptamanii trecute. Primul…

- FCSB a deschis cu o victorie, 1-0 cu CSKA 1948 Sofia, parcursul echipelor romanești in Conference League. Ziua de joi aduce partidele disputate de campioana Farul, CFR Cluj și Sepsi, care vor fi transmise liveblog pe HotNews.ro

- Farul, FCSB, CFR Cluj si Sepsi OSK si-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar al Conference League, in cazul in care trec de a doua runda a calificarilor, anunța News.ro. Meciurile din turul 3 vor avea loc pe 10, respectiv 17 august. Citește și: Baschet: Romania – Albania, pe 29 iulie,…