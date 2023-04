FCSB - Farul Constanta: Hagi - Este o provocare mare pentru noi“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa din Sfantu Gheorghe a prins ultimul loc de play off dupa ce, joi seara, a invins cu 4 0 pe teren propriu FCU 1948 Craiova. Farul Constanta, echipa care s a clasat pe primul loc la finele sezonului regular al Superligii, incepe turneul play off de pe aceeasi pozitie, dar la egalitate de puncte,…

- Farul Constanta, echipa aflata pe locul intai in Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Petrolul Ploiesti.La capatul unei partide in care a fost clar vioara intai, formatia de pe litoral a castigat cu 2 0 1 0 .Au marcat Louis Munteanu 28…

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe Farul Constanta. Partida conteaza pentru etapa 24 din Superliga. Andrei Ivan, capitanul Stiintei , stie ca misiunea din meciul cu „marinarii“ nu va fi usoara, dar crede foarte mult in forta grupului din Banie. „Vine o partida foarte…

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe Farul Constanta. Partida conteaza pentru etapa 24 din Superliga. Gruparea din Banie va decola maine, in jurul pranzului, spre Litoral. Din acest motiv oficialii olteni au organizat astazi conferinta de presa premergatoare duelui…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc duminica, de la 21:00, in derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga 2022/2023 și unul dintre cele mai așteptate meciuri ale inceputului de an. La o luna și jumatate de la momentul in care pleca invingator de pe Arena Naționala, scor 1-0, Dan Petrescu va cauta victoria care sa-l…

- Derby-ul rundei din Superliga, Farul - CFR Cluj 0-3, a avut parte de o prezența inedita in loja VIP a stadionului din Ovidiu. Ambasadorul Japoniei la București, Excelența Sa Hiroshi Ueda, a fost invitatul special al clubului patronat de Gica Hagi. Oficialul nipon a urmarit meciul de langa Ciprian Marica,…

- Stadionul principal din baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste in aceasta seara, de la ora 20.00, meciul Farul Constanta CFR Cluj, care inchide etapa a 22 a a Superligii, prima din 2023. Confruntarea, care se disputa cu casa inchisa, este derby ul rundei, Farul si CFR campioana en…

- Farul și CFR Cluj, primele doua clasate din Superliga, se vor infrunta luni, de la ora 20:00, in etapa 22 a campionatului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 22 din Superliga LIVE de la ora 20:00 » Farul - CFR Cluj,…