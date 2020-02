Stiri pe aceeasi tema

- FCSB are oferta de 16 milioane de euro pentru Florinel de la Sheffield United, locul 6 in Premier League. Becali nu vrea sa-l dea sub 20 de milioane de euro, ceea ce ar insemna cel mai bine vandut jucator roman all-time. Perioada de transferuri din vara ar putea insemna momentul unui așteptat boom in…

- Florinel Coman a fost adus de Gigi Becali in 2017 si este unul dintre preferatii patronului, care i-a si pus porecla "Mbappe" si a declarat in repetate randuri ca va incasa pe el peste 50 de milioane de euro. Extrema de la FCSB a marcat 12 goluri in 28 de partide jucate in acest sezon, iar…

- FCSB a primit o oferta record pentru extrema Florinel Coman (21 de ani) de la Sheffield United. Locul 6 din Premier League ofera 16 milioane de euro pentru jucator. Deși oferta este cea mai mare primita de un jucator din Liga 1, Gigi Becali nu este impresionat de suma. Gigi Becali: „Vreau 20 de milioane…

- FCSB s-ar putea desparți de Florinel Coman in vara. Extrema de 21 de ani este dorit in Premier League de Sheffield United. Din informațiile GSP.RO, FCSB a primit o oferta scrisa de 16 milioane de euro din partea celor de la Sheffield United. Daca Becali accepta, mutarea ar urma sa se realizeze in vara,…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a ales cel mai bun jucator roman al anului 2019 și cel mai bun antrenor roman. La fotbalistul anului a avut o dilema, dar cand a venit vorba de tehnician a rostit numele lui Dan Petrescu fara sa stea pe ganduri. „Jucatorul anului in Romania e Florinel Coman. Sunt…

- Mircea Lucescu se pare ca nu duce lipsa de oferte dupa ce nu a mai antrenat nationala Turciei. Il Luce a fost ofertat initial de Gigi Becali pentru a deveni consilier tehnic la FCSB, dar Lucescu a declinat elegant oferta dupa un val de critici din partea fostelor glorii dinamoviste.

- Viorica Dancila a transmis un avertisment pentru Klaus Iohannis, cu puțin timp inainte de a incepe, duminica, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2019, și pentru romanii din țara.