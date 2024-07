Stiri pe aceeasi tema

- Virtus a facut o mutare de impact pe piața transferurilor. Adversara FCSB-ului din primul tur preliminar al Ligii Campionilor l-a adus pe Federico Piovaccari (39 de ani), fostul golgheter al campioanei Romaniei. Clubul a anunțat mutarea prin intermediul rețelelor de socializare. Așadar, Piovaccari va…

- Eran Zahavi (36 de ani), atacantul celor de la Maccabi Tel Aviv și golgheterul acestora din Champions League, a semnat prelungirea contractului pe un an cu campioana din Israel. Maccabi Tel Aviv ar putea fi adversara FCSB in turul doi preliminar de Champions League, daca elevii lui Elias Charalambous…

- Bani de la Consiliul Județean Alba pentru sport. Ce sume vor primi CSM Volei Alba Blaj și Asociația Județeana de Fotbal CSM Volei Alba Blaj și Asociația Județeana de Fotbal vor primi bani din bugetul Consiliului Județean Alba, pentru activitați sportive in anul competițional 2024-2025. In ședința CJ…

- FCSB, campioana Romaniei, va infrunta in primul tur preliminar al Champions League campioana din San Marino, Virtus. UEFA a anunțat datele oficiale ale meciurilor dintre cele doua echipe. Primul tur preliminar se joaca in format tur-retur, iar Virtus va fi prima data gazda. Meciul tur in deplasare pentru…

- Daca FCSB va reuși sa invinga formația Virtus din San Marino, campioana Romaniei se va confrunta in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor cu Maccabi Tel Aviv, reprezentanta Israelului. Aceasta tragere la sorți este considerata favorabila pentru FCSB, avand in vedere ca a evitat echipe mai puternice,…

- Daca trece de Virtus in primul tur preliminar din Champions League, FCSB, campioana in exercițiu a Romaniei, o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II. FCSB a avut șansa la tragerea la sorți pentru primul tur și a picat cu Virtus, campioana din San Marino. Azi, roș-albaștrii nu au intalnit cel mai…

- FCSB, campioana in exercicțiu a Romaniei, iși va afla astazi adversara din turul secund al preliminariilor Champions League. Marți, sorții i-au scos-o in primul tur pe Virtus, o echipa din San Marino, insa lucrurile s-ar putea complica simțitor din urmatorul tur. Tragerea la sorți și toate reacțiile…

- U Cluj transmite public ca nu a renunțat la ideea barajului pentru cupele europene, in plus existand beneficii financiare pentru fiecare poziție din clasament, diferența de aproximativ 140.000 de euro de la un loc la altul. Oficialii „Șepcilor roșii” anunța un meci total sambata, de la ora 20:00, cu…