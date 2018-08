Stiri pe aceeasi tema

- Hajduk Split - FCSB, turul 3 preliminar Europa League. Stadionul Poljud din Split va gazdui azi, de la ora 21:45, duelul dintre echipa gazda, Hajduk, și vicecampioana Romaniei, FCSB. Duelul din turul 3 preliminar al Ligii va fi primul test cu adevarat dificil pentru cele doua echipe

- FCSB va juca joi, de la ora 21:45, in prima manșa a turului III preliminar din Europa League, in deplasare, cu Hajduk Split, unde atmosfera va fi ostila pentru romani. Pana in acest moment, nicio televiziune din Romania nu a cumparat drepturile pentru a transmite partida. Detalii aici! Cu doua zile…

- Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, a ținut sa-i raspunda lui Andrei Ivan, dupa ce jucatorul de la Rapid Viena a declarat astazi ca abia așteapta sa marcheze in poarta roș-albaștrilor in play-off-ul din Europa League. "Poate-i explica cineva lui Ivan ca, pentru el, deocamdata, FCSB e F.C. Slovan…

- Hajduk Split, adversara FCSB-ului din turul III al preliminariilor Europa League, a continuat duminica seara forma dezastruoasa din noul sezon. Echipa croata a remizat pe teren propriu cu Lokomotiva Zagreb, 1-1, și a ramas fara victorie dupa doua etape din noul sezon. Hajduk a condus la pauza, dupa…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, ca se bucura de calificarea in turul 3 preliminar al Europa League si considera ca in meciul urmator, unde formatia sa o va intalni pe Hajduk Split, sansele vor fi egale. "Important…

- FCSB și Dinamo au terminat la egalitate aseara, scor 3-3. Rudar Velenje, adversara din turul secund al Europa League a FCSB, și Hajduk Split, posibila adversara din turul urmator, au fost umilite in competițiile interne. FCSB - Rudar Velenje, manșa retur a Turului II preliminar din Europa League, se…

- FCSB a facut un pas imens spre calificarea in turul III al preliminariilor Europa League, dupa victoria clara reușita azi in deplasare cu Rudar Velenje, 2-0. Urmatorul adversar al roș-albaștrilor va fi insa unul mult mai complicat. Cel mai probabil, echipa lui Dica se va duela cu Hajduk Split, locul 3…

- Acordul privind achizitia include atat platforma digitala GSP.ro, cat si editia tiparita a Gazetei Sporturilor. Portalul de informatii sportive GSP.ro are peste 3,5 milioane de vizitatori unici pe luna. Editia tiparita a Gazetei Sporturilor este vanduta in aproximativ 20.000 exemplare pe zi. „Achizitia…