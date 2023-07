FCSB - Dinamo | Ce spune Elias Charalambous despre Florinel Coman Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, crede ca elevii sai au facut un meci foarte bun in prima repriza si spune ca lui Tarnovanu nu are ce sa-i reproseze, chiar daca a gresit la golul lui Dinamo, anunța news.ro. „Am castigat si sunt fericit. E normal sa fiu fericit daca am castigat. Am reusit victorii in primele doua meciuri la rand. Azi am inceput bine, mai ales in prima repriza, cand am avut doua goluri marcate. In partea secunda nu am mai jucat la fel de bine, dar important este ca am luat cele trei puncte. Am cautat sa ne pastram avantajul dupa ce am primit gol si am reusit, in fata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

