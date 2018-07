Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Dinamo este Derby-ul de Romania cu numarul 173 din istoria acestor confruntari. Partida se va desfașura diseara de la ora 21:00 pe Național Arena, momentan se fac ultimele pregatiri pentru duel. Ionel Danciulescu, omul cu cele mai multe Derby-uri si goluri in aceste confruntari, a facut o avancronica…

- Marius Șumudica a vorbit despre derby-ul dintre FCSB și Dinamo de azi, dar a comentat și transferul lui Denis Alibec la Astra Giurgiu. A explicat de ce nu l-a putut lua la Al Shabab, insa recunoaște ca ar putea reprezenta o soluție in iarna. "FCSB și Dinamo sunt doua echipe total opuse ca filosofie.…

- Cristi Pulhac (33 de ani), fostul fundaș al celor de la Dinamo, e rezervat inaintea derby-ului de duminica cu FCSB și ii vede pe roș-albaștri favoriți. "Tinand cont de ceea ce s-a intamplat in ultimii ani si vorbind cu mai multa lume, nu mai e un derby interesant, fata de alte perioade. ...

- Primul derby al ediției 101 a Ligii 1 se va juca duminica, de la ora 21:00, intre FCSB și Dinamo, pe Arena Naționala din Capitala. Peluza "Catalin Hildan" a anunțat pe pagina de Facebook ca a cumparat deja mai multe bilete decat galeria roș-albaștrilor. "FC Dinamo prin PCH a achiziționat pana acum 5500…

- Fostul stelist Iosif Vigu, despre derby-ul FCSB – Dinamo: ”Macar un meci nul la coregrafie sa scoatem și noi!”. Derby-ul Romaniei, FCSB – Dinamo, va avea loc, duminica, in etapa a doua din Liga 1. Un meci de la care fostul mare stelist Iosif Vigu (72 de ani) nu se așteapta la un rezultat ”mare” al echipei…

- Tomislav Gomelt (23 de ani), ultimul transfer al celor de la Dinamo, n-a prins lotul de 18 in prima etapa, in partida cu FC Voluntari, 2-1. Totuși, croatul are toate șansele sa fie o soluție pentru derby-ul cu FCSB de duminica. Mijlocașul de 23 de ani a facut antrenamente suplimentar pentru a-i prinde…

- Florin Bratu nu l-a vrut pe Alexandru Vlad intrucat acesta fusese propus de directorul general Ionel Danciulescu. Dinamo sufera pe postul de fundaș stanga, iar pe lista "cainilor" s-au aflat mai multe nume. In pole-position pentru un transfer in aceasta vara au fost Andrei Radu, 21 de ani, ex-Aris Limassol,…

- Fundașul Giorgos Katsikas, 28 de ani, a mai primit 6 zile de vacanta suplimentare dupa ce si-a prelungit acordul cu Dinamo. Prelungirea contractului cu Giorgos Katsikas a rezolvat problema in centrul defensivei. "Cainii" au demarat deja pregatirile de pe 14 iunie, iar echipa de deja la Saftica intr-un…