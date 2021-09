FCSB – Dinamo 6-0, în etapa a 8-a a Ligii I. Rezultat istoric în derby (Video) FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Gazdele au solicitat penalty in minutul 6, cand Cordea a cazut in careu. FCSB a deschis scorul in minutul 26, prin Claudiu Keșeru. Atacantul revenit la roș-albaștrii a executat perfect o lovitura libera. Din minutul 37, Dinamo a evoluat in inferioritate numerica. Steliano Filip fost eliminat dupa un fault comis asupra lui Vali Gheorghe. Octavian Popescu a dus scorul la 2-0. In minutul 45+3, Paulo Vinicius a inscris cu o lovitura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

