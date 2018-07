Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Dinamo 3-3 // Fotbalistul Astrei Giurgiu, Neluț Roșu, 25 de ani, a asistat din tribune la Derby de Romania, incheiat 3-3. Acesta a stat la tribuna a doua a Arenei Naționale și a savurat scenografia "cainilor", postand pe Instagram Story imaginile cand suporterii aprind torțe și fac atmosfera.…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost primul pentru Florin Bratu in calitate de antrenor al echipei din Stefan cel Mare. La finalul partidei, tehnicianul alb-rosilor a declarat ca rezultatul, 3-3, este unul echitabil, insa, cu putina sansa, in ultimele minute, Dinamo ar fi putut chiar sa...

- FCSB și Dinamo joaca azi in Derby de Romania. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Duelul dintre FCSB va fi și un duel intre cei mai buni jucatori ai celor doua formații, Florin Tanase vs. Dan Nistor. FLORIN TANASE Transferat…

- Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor roman, a implinit azi 73 de ani. Il Luce e selectionerul Turciei, dar in aceste zile a fost in Romania, acolo unde s-a intalnit si cu unul dintre cei pe care i-a lansat in fotbalul romanesc, Ioan Andone.

- FCSB va juca duminica impotriva lui Dinamo, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Conducerea FCSB a pus la bataie un autoturism de 13.000 euro, dar ultrașii vicecampioanei au cumparat doar 14% din capacitatea Arenei Naționale. Șefii FCSB-ului impreuna cu unul dintre sponsori pun la bataie o mașina pentru…

- Cu trei zile inainte de ”Derby de Romania” cu FCSB, Dinamo a dat inca o lovitura pe piața transferurilor. La echipa antrenata de Florin Bratu a ajuns belgianul Kino Delorge (20 de ani) Acesta a semnat pentru 3 sezoane cu clubul din Ștefan cel Mare.

- Tomislav Gomelt (23 de ani), ultimul transfer al celor de la Dinamo, n-a prins lotul de 18 in prima etapa, in partida cu FC Voluntari, 2-1. Totuși, croatul are toate șansele sa fie o soluție pentru derby-ul cu FCSB de duminica. Mijlocașul de 23 de ani a facut antrenamente suplimentar pentru a-i prinde…