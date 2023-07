Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins Dinamo cu 2-1, in etapa #2 din Superliga. Reușitele le-au aparținut lui Coman (30) și Olaru (35), respectiv Gregorio (83). Iata cateva detalii de la partida jucata pe stadionul „Arcul de Triumf”, in fața a 6.100 de spectatori: 1. Ahmed Bani s-a accidentat in prima repriza, la un duel…

- UPDATE - FCSB a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, intr-un derby de traditie jucat in etapa a doua a Superligii de fotbal.ȘTIREA INIȚIALAPe stadionul Arcul de Triumf s-a disputat, sambata seara, cel mai așteptat meci al anului.Premierul…

- Clubul de fotbal FCSB a anuntat, joi, pe un site de socializare, ca derby-ul cu Dinamo, programat, sambata, in etapa a 2-a a Superligii, se va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf din capitala dupa ce nu a ajuns la un acord cu CSA Steaua pentru inchirierea arenei din Bulevardul Ghencea.„FCSB anunta…

- Negocierile dintre FCSB si CSA Steaua inchirierea stadionului din Bulevardul Ghencea pentru derby-ul cu Dinamo au intrat in impas. FCSB a anuntat, miercuri, ca meciul cu Dinamo, programat in etapa a doua a Superligii, se va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf. “FCSB anunta ca derbiul cu Dinamo, programat…

- Rezultat excelent pentru Gloria, inregistrat marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Poli Iași a facut o repriza secunda excelenta, dupa ce Dinamo deschisese scorul in prima repriza, iar moldovenii egalasera prin Harrison. Dupa pauza, Dinamo n-a mai ținut ritmul din prima repriza, prilej…