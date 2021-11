Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucatorii „cainilor” și spune ca cei care-l vor dezamagi vor merge la echipa a doua, care joaca in Liga 3. Sepsi – Dinamo se joaca duminica, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look+, TV TelekomSport și DigiSport…

- Universitatea Craiova a confirmat calculele hartiei și și-a continuat ascensiunea și in Cupa Romaniei, nu numai in campionat. Știința s-a calificat in sferturi fara emoții, administrandu-i un sec 4-0 formației Minaur Baia Mare, liderul din Liga 3, seria 10. Reghecampf: „Au intrat cei mai pregatiți jucatori…

- Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ionut Chirila, a declarat ca nu isi explica esecul suferit pe terenul echipei CS Universitatea Craioa, scor 5-0, luni seara in Liga I. “Nu-mi explic cum am jucat exceptional 15 minute, in care am controlat jocul si nu prevedea nimeni acest dezastru si, in loc sa…

- Italia - Belgia, finala mica din Nations League, se joaca astazi, incepand cu ora 16:00. Meciul de la Torino va putea fi urmarit live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1 și Look Sport. Finala Nations League, Spania - Franța, se joaca in aceasta seara, incepand cu ora 21:45. Partida va putea…

- CFR Cluj este nevoita sa se deplaseze la Mioveni pentru meciul cu Rapid, programat pe 17 octombrie. Giuleștenii nu pot evolua pe teren propriu din cauza Campionatului Mondial de Dota care are loc pe Arena Nationala din București în perioada respectiva. „Partida din etapa a 12-a…

- Minaur Baia Mare incearca in acest weekend sa mențina seria perfecta din actualul sezon. Opt victorii din opt meciuri și-au trecut in cont pana in acest moment fotbaliștii antrenați de Ciprian Danciu. Baimarenii se deplaseaza in etapa a V-a a Ligii a 3-a (Seria 10) pe terenul formației Sportul Șimleu…

- Rapid și Gaz Metan se intalnesc azi, de la ora 21:00, in runda cu numarul 9 din Liga 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Rapid vine dupa doua meciuri fara victorie, 1-2 cu Universitatea Craiova și 2-2 la Arad,…

- LPF a publicat astazi programul etapelor a 9-a și a 10-a din Liga 1. Runda cu numarul 9 va incepe vineri, 17 septembrie, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. CFR Cluj – Universitatea Craiova va fi meciul ce va inchide etapa, partida fiind programata luni, 20 septembrie, la 21:00. Toate partidele…