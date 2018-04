Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - CSU CRAIOVA ONLINE: "Jucatorii trebuie sa inteleaga ca suntem aproape de obiectivul de a castiga campionatul, trebuie sa faca sacrificii pentru asta. Mi-as dori sa vina multa lume la meci, avem nevoie de aportul fanilor. Eu stiu ca am contract pana in 30 iunie si voi incerca sa dau totul pentru…

- Florin Bratu vrea sa-l foloseasca pe Pesici atacant central, adica a patra poziție pe teren de cand a venit la Dinamo. "Am plecat de la Hajduk pentru ca ma puneau sa joc pe toate posturile posibile, cand eu cel mai bine ma simt aripa stanga. La formația din Split s-a schimbat sistemul intr-unul fara…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…

- Trupa lui Nicolae Dica a castigat 6 puncte din meciurile in care a fost condusa la finalul primelor 45 de minute. Derby-ul de duminica cu Dinamo, 2-2, a fost inca o proba de caracter din partea roș-albaștrilor. FCSB a fost din nou condusa la pauza, ca in foarte multe partide de pe parcursul acestui…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Cristi Barbut (22 de ani) a inscris un gol, dar a si ratat o ocazie imensa in meciul Dinamo - CS U Craiova 2-2, iar impresarul sau, Cristea Opria, a vorbit despre evolutia fotbalistului pe care-l are sub contract. Agentul a spus ca era sigur ca Barbut va inscrie contra lui Dinamo si a povestit ce…

- LOOK TV si LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie, insa fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe, acest experiment inedit avand scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii…