FCSB – CS Universitatea Craiova 0-2, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1. Oltenii dădură lovitura (Video) CS Universitatea Craiova a invins-o, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 pe FCSB, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Roș-albaștrii au inceput tare, iar Octavian Popescu a semnat prima ocazie a partidei in minutul 3. Cu un minut inainte de pauza, Koljic a deviat pentru Ivan, iar acesta a fost faultat in careu de Iulian Cristea. Arbitrul Iulian Feșnic a acordat penalty pentru olteni, iar Ivan a transformat lovitura de pedeapsa. FCSB a fosta proape de gol in minutul 51, prin Șut. Pigliacelli a avut insa o parada superba. Bic a marcat golul de 2-0 pentru CS Universitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Farul cu 2-0, pe teren propriu, intr-un meci disputat luni seara, in epilogul primei etapei a play-off-ului Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 2, cand Octavian Popescu l-a pus la incercare pe portarul Aioani. In minutul 47, Florinel Coman a nimerit bara, cu un șut…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu FC Argeș, de la ora 20:30, in etapa #1 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet din play-off AICI! CSU Craiova - FC Argeș, live de la ora 19:55 Click AICI pentru statistici! CSU Craiova…

- FC Arges a invins-o, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in ultimul meci din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat al Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ganea, in minutul 16. FC Arges ocupa locul sapte, la un punct diferenta de echipa de pe locul 6, FC Botosani.…

- FCSB a fost invinsa de Farul Constanța, scor 0-2, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 28-a a Ligii 1. Oaspeții au atacat din debutul partidei, iar prima ocazie mare de gol a avut loc in minutul 9, cand Adrian Petre a ratat cu toata poarta in fața. In minutul…

- Stadion: Arena Naționala Au marcat: Olaru ’47, V. Gheorghe ’67, ’77 / D. Popa ’15, Butean ’21. FCSB: Vlad – Ov. Popescu (I. Stoica ’41), Vinicius, I. Cristea, Radunovici (S. Serban ’46) – Olaru, Edjouma (Oaida ’85), F. Tanase – Cordea (V. Gheorghe ’46), Dumiter (Keseru ’49), Oct. Popescu. Antrenor […]…

- Dinamo înregistreaza ulimința dupa umilința în Liga 1: echipa bucureșteana a pierdut cu 6-1 meciul disputat pe teren propriu, joi, împotriva celor de la CSU Craiova.În etapa a 25-a, oltenii au marcat prin Cîmpanu ('9), Ivan ('45, penalty), Markovic ('46),…

- Sepsi Sfântu Gheorghe a câștigat primul meci disputat în etapa a 23-a a Ligii 1, vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1 în fața echipei CSU Craiova.Luckassen a deschis scorul pentru Sepsi dupa doar 23 de secunde, iar Koljic ('8) a egalat pentru Craiova dupa ce a…

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, duminica, pe Arena Naționala, scor 3-3, intr-un meci din etapa a 22-a Ligii I. Oaspeții au inceput mai bine jocul si au avut o mare ocazie in minutul 4, cand portarul Andrei Vlad a respins mingea trimisa cu capul de Gabriel Debeljuh. FCSB a replicat in minutul…