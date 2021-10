Stiri pe aceeasi tema

- Furioși ca CS Mioveni a fost dezavantajata clar in partida cu FCSB, pierduta cu 0-3, oamenii din spatele argeșenilor amenința din nou ca vor sa retraga echipa din campionat! Același lucru se intamplase și in august, cand galben-verzii au avut de suferit din cauza arbitrilor in meciul cu CFR Cluj. La…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, la Buzau, cu scorul de 3-0, echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii 1, anunța news.ro. Au marcat Tanase ’56 (penalti), Dumiter ’65 si Keseru ’69. CS Mioveni a jucat in inferioritate numerica din minutul 45+1, cand a fost eliminat…

- Turneul de gaming DOTA 2, care are loc in aceste zile pe Arena Naționala din București și care a trimis FCSB la Buzau și Rapid la Mioveni, aduce bugetului statului roman și Primariei București peste 4,5 milioane de euro, din premii și din inchirierea celui mai mare stadion din Romania. Incep cele mai…

- Handbalistele de la SCM Craiova au de tras serios in acest weekend pentru a obtine un rezultat bun la Buzau, in etapa a 5-a din Liga Florilor. Fetele pregatite de Bogdan Burcea lupta pentru puncte sambata seara, de la ora 18.00, intr-unul dintre cele mai tari si mai tensionate meciuri ale rundei. Craiovencele…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si a intrat in izolare, informeaza digisport.ro. Potrivit sursei citate, in afara de Iordanescu, care se simte bine, si colaboratori de-ai sai au fost testati pozitiv. Doi fotbalisti, Constantin Budescu si Adrian Sut,…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- U Craiova 1948 s-a calificat în optimile Cupei României la fotbal, formația antrenata de Adrian Mutu trecând de Petrolul, la Ploiești, cu scorul de 1-0.Partida a avut loc pe stadionul "Ilie Oana", iar unicul gol a fost marcat de Terell Ondaan, în minutul 52.S-au…

- CS Minaur Baia Mare va juca in 16-imile Cupei Romaniei cu Poli Iași. Partidele se vor juca pe 22 septembrie, de la ora 16:40, cu excepția celor care vor fi televizate. Program 16-imi: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj Minaur Baia Mare – Poli Iași CSM Slatina – Dunarea Calarași Csikszereda – Chindia…