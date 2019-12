Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ionița II (25 de ani), mijlocașul ofensiv imprumutat de CFR Cluj la Craiova, ar putea ajunge in iarna la Rapid. Anunțul ii aparține lui Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor. Imprumutul lui Ionița in Banie expira in vara, dar Victor Pițurca nu se bazeaza pe el și e dispus sa il cedeze in…

- Antrenorul formatiei CSU Craiova, Victor Piturca, a afirmat ca nu mai este asa "tare in gura" dupa ce echipa lui a alternat rezultatele pozitive cu cele negative, anunța news.ro.Citește și: FBI se implica in Romania! Ancheta de amploare, in colaborare cu Poliția Romana "Daca ar fi dupa…

- Victor Pițurca i-a luat in colimator pe Carlos Fortes și portarul Mirko Pigliacelli. Atacantul și-a lovit un adversar la un meci al echipei secunde a celor de la CS Universitatea Craiova. „Fortes m-a dezamagit ce a facut la echipa a doua, am avut o discutie cu el, eu i-am spus ca nu are voie sa aiba…

- Alexandru Mitrița (24 de ani), fotbalistul lui New York City FC, s-a cununat religios cu Alesia pe 24 noiembrie și a invitat toata echipa Craiovei, care in aceeași zi a jucat impotriva lui Hermannstadt (3-0). Atacantul s-a casatorit civil cu aleasa inimii, Alesia, la New York, in septembrie, iar cununia…

- Sorin Carțu (64 de ani), președintele Craiovei, a declarat ca Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul oltenilor, ar putea redresa situația naționalei Romaniei. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020. Astfel, am ratat lamentabil preliminariile, dar vom fi in…

- Craiova s-a impus clar in derby-ul cu Dinamo, scor 4-1, iar Victor Pițurca a explicat prestația aproape impecabila a elevilor sai și l-a felicitat pe Ivan. Atacantul revenit de la Krasnodar a marcat doua goluri la Severin, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești bune pentru conducatorii auto- A…

- Romania a fost egalata dramatic de Norvegia in minutul 90+2 și a terminat la egalitate, 1-1, in preliminariile EURO 2020. Victor Pițurca, fost selecționer și actual antrenor la U Craiova, a vorbit despre meci și a spus ca jucatorii au greșit la golul norvegienilor pentru ca nu au inchis bine spațiile.…