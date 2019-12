Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - CRAIOVA // Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca este in cautarea unui fundaș central. Fotbalistul dorit este Andrei Chindriș, 20 de ani, de la FC Botoșani. Deși Andrei Miron, celalalt fundaș de la FC Botoșani, declara dupa victoria cu Dinamo ca ar merge la FCSB (Detalii AICI), Gigi Becali…

- FCSB și Dinamo, granzii Bucureștiului, n-au absolut niciun jucator care sa fi plusat consistent la cota de piața in acest sezon. Clasamentul e condus de CFR, cu 7 fotbaliști! Cat te pot costa un start ratat de campionat și ieșirea prematura din Europa! Intr-o ierarhie a celor mai mari creșteri de cote…

- Nationala Romaniei se afla in fata unui examen extrem de important. Tricolorii urmeaza sa intalneasca reprezentativa Suediei, in penultimul joc din grupa F a preliminariilor CE din 2020. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, in fata a peste 50.000 de spectatori.…

- Dinamo a suferit o infrangere dureroasa la Severin, scor 1-4 in fața Craiovei, in cadrul etapei #15 din Liga 1, iar Dan Nistor (31 de ani) a criticat dur prestația brigazii de arbitri. Vezi AICI rezultatele etapei #15Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Capitanul „cainilor” este de parere ca…

- Dan Nistor a acuzat și el vehement arbitrajul, dupa infrangerea suferita in fața Craiovei, scor 1-4. Jucatorul echipei Dinamo a precizat ca golul anulat din meciul cu oltenii nu este singura greșeala pe care au facut-o arbitrii la adresa "alb-roșilor", potrivit Mediafax."Scor prea dur, am…

- Gica Hagi implinește 5 ani de cand e antrenor la Viitorul, perioada in care FCSB, Dinamo, CFR și Craiova au avut nu mai puțin de 33 de tehnicieni. 3 octombrie 2014. Gheorghe Hagi coboara in iarba. Din postura de patron ajunge antrenor principal la Viitorul. 13 octombrie 2019. Se implinesc fix 5 ani…

- Dinamo a deschis scorul in derby-ul cu FCSB dupa doar 9 minute, cand Denis Ciobotariu, fundașul dreapta al roș-albilor, a inscris cu capul dupa un corner executat perfect de Dan Nistor. In varsta de 21 de ani, fiul lui Liviu Ciobotariu se afla astazi la debutul sau intr-un Derby de Romania. Acesta…

- "Valoarea lui Piturca ca antrenor nu putem sa o punem la indoiala, dar el mai trebuie sa aiba si marfa. El ce sa faca? E croitor bun. Nu zic ca nu ar avea un lot cat de cat valoros, Craiova, dar nu cred ca o poate face campioana. Mi-as dori vina pe locul intai dupa etapa asta, pentru ca pe mine ma…