- FCSB a inceput dezastruos returul cu Silkeborg din grupele Conference League. Dupa ce au incasat cinci goluri in turul din Danemarca, roș-albaștrii au fost „perforați” de doua ori in primele 16 minute ale partidei de la București. Golul prin care danezii au deblocat tabela de pe Arena Naționala a plecat…

- Mijlocașul echipei FCSB, Darius Olaru, este de parere ca vicecampioana Romaniei poate sa-si ia revansa in meciul cu Silkeborg, dupa ce danezii s-au impus pe teren propriu, in meciul tur, cu scorul de 5-0. “Stiu ca ne asteapta un meci foarte dificil, cu un adversar bun, caruia ii place sa aiba posesia,…

- FCSB joaca acasa cu Silkeborg, in meciul #4 din grupa B a Conference League. Partida e live pe GSP.ro de la ora 22:00, televizata de Pro TV. Se joaca joi: FCSB - Silkeborg, West Ham - Anderlecht Etapa urmatoare (27 octombrie): Anderlecht - FCSB, West Ham - Silkeborg Programul complet din Conference…

- Echipa FCSB a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 5-0, de formatia daneza Silkeborg, intr-un meci contand pentru grupa B din Conference League. FCSB a prezentat o echipa cu multe rezerve, iar danezii s-au impus controland meciul de la un cap la altul. Klynge a deschis scorul in minutul…

- FCSB și Anderlecht se infrunta azi, de la ora 22:00, in runda secunda a grupelor Conference League, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. In prima etapa, FCSB a pierdut la Londra, 1-3 cu West Ham, in vreme ce Anderlecht s-a impus la limita pe teren propriu contra danezilor de la Silkeborg (1-0)…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, spune ca oficialii lui West Ham și-au prezentat scuzele pentru penalty-ul dictat in meciul de joi seara, scor 3-1, debutul in grupa B din Conference League. Ion Craciunescu și Adrian Porumboiu, foști arbitri internaționali, au cazut de acord și au susținut…

- FCSB a pierdut cu West Ham, scor 1-3, la debutul in grupele Conference League. Octavian Popescu (19 ani), cel care a intrat in minutul 71 in locul lui Olaru, a primit cea mai mica nota de la FCSB in caseta Gazetei Sporturilor pentru meciul cu West Ham. Mijlocașul a luat nota 4, la fel ca David Miculescu,…

- FCSB s-a calificat in grupele Conference League, trecand in play-off de echipa norvegiana Viking, scor 3-1 in mansa secunda, disputata in deplasare. In tur, scorul a fost 2-1 pentru Viking. Edjouma a deschis scorul in minutul 2 pentru FCSB, lovitura de cap la centrarea lui Florinel Coman. In minutul…