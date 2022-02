FCSB – Chindia 3-2. Jucătorii lui Toni Petrea au revenit de la 0-2 (Video) FCSB a caștigat meciul disputat pe teren propriu, cu Chindia Targoviște, scor 3-2, duminica, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 26-a a Ligii I. Formația dambovițeana a deschis scorul in minutul 15. Popa a executat o lovitura libera, iar mingea s-a dus in vinclul porții lui Andrei Vlad. Dupa șase minute, Butean a dus scorul la 2-0, pentru oaspeți. FCSB a redus din diferența in minutul 47. Darius Olaru a marcat din pasa lui Tanase. Gazdele au egalat in minutul 66, prin Vali Gheorghe, cu un șut la colțul lung. Același Vali Gheorghe a marcat golul victoriei, in minutul 77, din pasa lui Keșeru.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

