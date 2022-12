Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (52 de ani) i-a transmis un mesaj in direct lui Jovan Markovic (21 de ani), atacantul celor de la CS Universitatea Craiova. Jovan Markovic a marcat un gol genial in ultimul meci al lui CSU Craiova din 2022, victoria 3-0 contra Chindiei. Atacantul are in continuare probleme cu greutatea,…

- Petrolul - U Cluj, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 2 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Ilie Oana”, si va fi transmis in direct de Digi Sport, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o serie de replici dure catre Daniel Zafiris, fost fotbalist la Petrolul, care s-a retras din fotbal la 28 de ani și a devenit predicator in Biserica Evanghelica. Intrat in direct la ProArena, Gigi Becali a refuzat dialogul cu fostul jucator de la Petrolul, numindu-l…

- Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Carțu, s-a declarat mulțumit de victoria cu U Cluj, singurul sau regret fiind faptul ca diferența de pe tabela a fost prea mica. El a punctat ca echipa este in creștere de forma, dar ca mai are de adunat puncte ca sa ajunga in grafic. Sorin Carțu iși…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna cu 1-0 in meciul de sambata, de pe teren propriu, cu U Cluj, asta grație golului marcat de Alex Crețu in minutul 60. La finalul disputei de pe „Ion Oblemenco“, omul decisiv s-a declarat incantat de faptul ca a contribuit la succesul Științei și spera ca echipa…

- Universitatea Craiova schimba frontul la mijlocul acestei saptamani, urmand sa evolueze in Cupa Romaniei. Alb-albastrii o vor intalni miercuri, 19 octombrie, de la ora 18.15, pe stadionul „Gaz Metan“ din Medias, pe AFC Hermannstadt, in prima etapa din Grupa D. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a declarat…

- Dan Petrescu (54 de ani) nu ar fi vrut ca Adrian Paun (27 de ani) sa plece in Israel, la Hapoel Beer Sheva. Antrenorul campioanei se plange de problemele de lot inaintea meciurilor cu Petrolul, din Liga 1, și Slavia Praga, din Conference League. CFR Cluj - Petrolul, in Liga 1, se joaca sambata, de…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…