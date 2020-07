FCSB – CFR Cluj, scor 0-0. Toni Petrea trimite 4 juniori în teren A inceput partida. Dupa ce partida dintre Astra Giurgiu și Universitatea Craiova s-a amanat pentru a treia oara din cauza numarului de infectari din tabara gazdelor, meciul dintre FCSB și CFR Cluj a fost reprogramat cu 15 minute mai devreme. Astfel, derbiul de pe Arena Naționala se va disputa astazi, de la ora 21.30. Se pare ca nici in jocul cu CFR Cluj nu iși fac apariția in primul 11 jucatorii de baza ai formației bucureștene. Atat Man, Coman, cat și Tanase sunt doar rezerve in acest meci. O victorie a lui FCSB in fața ardelenior ar aduce mare bucurie in tabara Craiovei, care ar putea fi campioana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

