FCSB – CFR Cluj in Ghencea. Ultrasii CSA Steaua au recurs la amenintari dupa ce a devenit oficial ca derby-ul de duminica se va disputa acolo. La stadionul din Ghencea a fost afisat un mesaj de amenintare pentru fanii FCSB. Ultrasii CSA Steaua au protestat si inainte de meciul cu Dinamo, nedorind ca derby-ul sa […] The post FCSB – CFR Cluj in Ghencea | Ultrasii CSA Steaua au trecut la amenintari: „Cine calca duminica in Ghencea isi asuma” appeared first on Antena Sport .