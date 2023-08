Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminica seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu CFR Cluj, scor 1-0, ca jucatorii sai trebuie sa ramana umili si sa munceasca in continuare pentru ca este doar inceputul campionatului si nu au realizat nimic pana acum, scrie Agerpres.

"Sunt mandru de jucatorii mei pentru ca sunt concentrati, chiar daca joaca din 3 in 3 zile. Azi au aratat o atitudine foarte buna si au castigat. Insa trebuie sa ramanem umili pentru ca este doar prima parte a campionatului. Nu am realizat nimic pana acum. Am reusit cateva victorii, e…