Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și CFR Cluj au remizat, scor 3-3, in derby-ul inceputului de an din Liga 1. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a intervenit la LPF și a numit superlativele și dezamagirile partidei. „Eu n-am vazut un meci mai bun in campionatul asta. Diferența de valoare intre CFR și FCSB este evidenta.…

- FCSB a deschis scorul in derby-ul cu CFR Cluj in minutul 24, grație execuției splendide a lui Octavian Popescu (19 ani). Tavi Popescu a a inscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale acestui sezon. In minutul 24 al derby-ului de pe Arena Naționala, Olaru a „taiat” terenul cu o verticalizare…

- Fanii campioanei CFR Cluj i-au ironizat pe cei de la FCSB inaintea derby-ului de pe Arena Naționala. „Feroviarii” au scandat numele rivalei CSA Steaua. FCSB - CFR Cluj, derby-ul inceputului de an in Liga 1, este liveTEXT AICI de la ora 20:00 Aproximativ 60 de fani ai lui CFR Cluj au facut deplasarea…

- Mijlocașul ofensiv Bogdan Barbu (29 de ani), ex-Rapid, a semnat azi cu Concordia Chiajna. Barbu a jucat in 15 meciuri pentru Rapid și a marcat un gol. In plus, a oferit și 5 pase de gol. Dintre acestea, doar doua au fost in acest sezon, unul in Liga 1 și unul in Cupa. Crescut la Sportul și FC Juniorul,…

- FCSB anunta ca biletele pentru partida cu CFR Cluj, de duminica, 23 ianuarie, (20:00 – Arena Nationala), sunt disponibile online pe www.bilete-fcsb.ro. Preturile acestora sunt intre 20 si 1.000 de lei, conform news.ro Preturile biletelor sunt urmatoarele: PELUZA - 20 LEI TRIBUNA 2 - 35 LEI…

- Cu mai puțin de doua saptamani inaintea confruntarii cu campioana Ligii I, de pe Arena Naționala, Mihai Stoica ataca CFR Cluj in stilul caracteristic: 'Poate sa ia CFR 24 de campionate la rand, sa joace in Champions League de 11 ori, sa ajunga in primavara europeana. Nimeni din Romania nu poate sa…

- Dan Petrescu a prelungit negocierea cu Federația pana cand patronul Varga i-a acceptat toate condițiile ca sa continue la Cluj. Proprietarul CFR-ului a anunțat luni ca Petrescu ramane, insa decizia era luata de cateva zile, de cand respectase criteriile pe care i le fixase tehnicianul. FRF s-a lamurit…

- Tensiunile sunt maxime in lotul celor de la CFR, in lupta pentru un post de titular. La ultimul antrenament de dinaintea partidei cu Clinceni (2-0), in urma unui duel, Alexandru Chipciu și Bouhenna s-au luat la bataie. Surse demne de incredere ale Gazetei susțin ca Alex Chipciu și Bouhenna au apucat…