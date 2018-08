Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB s-a calificat in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Hajduk Split, in mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa, partida la care Harlem Gnohere a marcat ultimul gol in minutul 90+3. In tur, scorul a…

- FCSB a trecut de Hajduk Split, scor 2-1 (0-0 in Croația), in manșa secunda a turului III preliminar din Europa League și va infrunta mai departe Rapid Viena. Mihai Pintilii a ridicat in slavi evoluția lui Harlem Gnohere, marcatorul ambelor goluri din aceasta seara. "Sunt epuizat, fericit, dar ma bucur…

- FCSB s-a calificat in playoff-ul Europa League dupa 2-1 pe teren propriu cu Hajduk Split. Echipa antrenata de Nicolae Dica a reusit golul victoriei in ultimele secunde, atunci cand o centrare perfecta a lui Benzar a fost trimisa in poarta de Harlem Gnohere. In ciuda calificarii care...

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Hajduk Split, in mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa, partida la care Harlem Gnohere a marcat ultimul gol in minutul 90+3. In tur, scorul a fost 0-0.Joi…

- FCSB s-a calificat cu emotii in play-off-ul Europa League. Dupa 0-0 in tur cu Hajduk Split, FCSB a castigat cu 2-1 pe Arena Nationala, golul victoriei venind in minutul 90+2. Dupa o prima repriza slaba, FCSB a inceput mai bine partea a doua. Gnohere a marcat din penalty in minutul 53, dupa un hent in…

- FCSB - Hajduk Split, din turul 3 preliminar al Europa League, poate fi ultimul meci pentru Harlem Gnohere in tricoul roș-albastru. Cel mai bun marcator al vicecampioanei și al Ligii 1 a primit o oferta de transfer pe care patronul FCSB se gandește daca o accepta sau nu

- FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League, dupa ce a caștigat pe teren propriu 4-0 cu Rudar Velenje (Detalii aici). Mijlocașul Olimpiu Moruțan, 19 ani, a vorbit despre golul spectaculos marcat in aceasta seara și despre duelul din turul III cu Hajduk Split. "Ne bucuram ca am caștigat…

- FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League, dupa ce a caștigat pe teren propriu cu 4-0 in fața lui Rudar Velenje. In tur, steliștii au caștigat cu 2-0. FCSB va juca in turul III cu formația croata Hajduk Split, pe 9, in Croația, și 16 august, la București. ...