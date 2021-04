Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Voluntari și Botoșani s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, in ultima runda din sezonul regulat al Ligii 1, iar moldovenii s-au calificat in play-off pentru a doua oara la rand. Ultima etapa a sezonului regulat a fost una palpitanta, traita la intensitate maxima pe 3 stadioane. Stefan…

- Universitatea Craiova si-a adjudecat toate punctele in meciul cu FC Botosani, dar nu a fost singurul obiectiv atins in acest duel. La jocul de sambata, alb-albastrii au evoluat cu tricouri speciale. Au avut imprimate pe umarul stang un badge dedicat zilei de 8 martie. Tricourile urmeaza sa fie scoase…

- Arbitrii si observatorii partidelor care se vor disputa, sambata, in etapa a XXVI-a a Ligii I, potrivit news.ro: Universitatea Craiova – FC Botosani, ora 14.30 Arbitri: Horatiu Fesnic – Vladimir Urzica, Alexandru Cerei – Catalin Popa Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚA…

- FCSB - Chindia Targoviște se joaca azi, de la 20:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 24-a din Liga 1. Roș-albaștrii cauta prima victorie dupa trei infrangeri la rand in toate competițiile. FCSB a ramas pe primul loc in Liga 1, dar doar pentru ca rivala CFR Cluj a jucat la fel de prost precum…

- FCSB a caștigat cu Poli Iași, scor 3-1. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (26) au comentat rezultatul. Tanase, golgheterul Ligii 1 dupa golul din meciul cu Poli Iași, cu 14 reușite, a spus: „Era sa ne facem meciul dificil. Din pacate nu am ieșit cum trebuia de la vestiare dupa prima repriza…

- FC Argeș și FCSB se intalnesc azi, de la 19:45, intr-o partida din cadrul rundei a 19-a din Liga 1. Roș-albaștrii cauta a 14-a victorie stagionala și vor sa puna din nou patru puncte in fața rivalei CFR Cluj, care va juca impotriva Astrei in aceasta etapa. FCSB a alternat victoriile cu remizele in ultima…