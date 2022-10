Stiri pe aceeasi tema

- Petre Grigoraș (57 de ani), fostul antrenor al celor de la Farul Constanța, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Targu-Jiu, CFR Cluj, ASA Targu Mureș, Poli Timișoara și Foresta Suceava, in prezent tehnicianul celor de la Axiopolis Cernavoda, a comentat pentru Sport Total FM infrangerea drastica suferita…

- Silkeborg - FCSB 5-0 | Rezervele lui Nicolae Dica au avut o prestație catastrofala in Conference League, contra unei echipe aflate in premiera intr-o grupa europeana! Gigi Becali a anunțat ca pe FCSB nu o mai intereseaza traseul din actualul sezon de Conference League și ca principalul obiectiv e campionatul.…

- FCSB urmeaza sa ajunga in aceasta dupa-amiaza la Silkeborg, pentru confruntarea de maine din grupa Conference League (ora 19:45), iar elevii lui Nicolae Dica vor avea antrenamentul oficial diseara. In schimb, gazdele au avut ședința de pregatire in aceasta dimineața, pe terenul artificial de pe JYSK…

- FCSB și CFR Cluj și-au aflat programul meciurilor din grupele Conference League. Cele doua formații vor incepe faza grupelor Conference League cu meciuri in deplasare. Vicecampioana se va deplasa la Londra, pentru partida cu West Ham United, in timp ce gruparea ardeleana va debuta cu echipa Ballkani,…

- La returul cu Viking, din play-off-ul Conference League, Nicolae Dica nu-l va avea pe Darius Olaru, suspendat pentru cumul de avertismente. In ultimul an calendaristic, FCSB a disputat doar doua meciuri fara el, cu Farul (0-2) și FC Argeș (0-1), din finalul sezonului regulat trecut, in care roș-albaștrii…

- FCSB nu va pune in totalitate planul gandit de Gheorghe Mustața, liderul galeriei, la meciul retur cu Dunajska Streda, din turul III preliminar al Conference League. In tur, FCSB s-a impus in Slovacia cu scorul de 1-0. Returul e programat joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.roDaca va trece de slovaci,…

- CFR Cluj s-a impus cu scorul 3-0 in fata celor de la Inter d'Escaldes (campioana Andorrei), joi seara, in prima mansa din al doilea tur preliminar al Conference League, dar Dan Petrescu ramane precaut și a facut o declarație in stilul caracteristic dupa meciul din Gruia.

- Raul Feher (25 de ani) e din Zalau, s-a mutat de la 4 ani in Spania, iar joi o va intalni pe CFR Cluj in Conference League. Stoperul lui Inter Club d'Escaldes se bucura de intalnirea cu compatrioții, deși recunoaște ca va fi mai greu decat ar fi fost cu Pyunik.