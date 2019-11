Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat ca-l vrea la FCSB pe Constantin Budescu (30 de ani), insa nu pe postul de mijlocaș in spatele atacantului așa cum joaca la Astra, ci chiar pe poziția de varf. „Eu vreau un jucator care a mai jucat la noi și vreau sa joace varf. Am luat 2 milioane și jumatate pe el,. Nu vreau sa…

- CFR Cluj a ajuns in Romania dupa victoria din grupele Europea League din Franța, contra lui Rennes, scor 1-0. Dan Petrescu a facut un pariu nebun la revenirea in țara. „Indiferent ce va face, CFR va fi tot timpul criticata și eu la fel. Cand va mai caștiga o echipa in grupele de Europa League cu o…

- Ciprian Marica, 34 de ani, fostul atacant al primei reprezentative, a vorbit despre victoria Romaniei din Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Votul la moțiunea de cenzura s-a desfașurat sub stricta supraveghere a reprezentanților Puterii și Opoziției. Parlamentarii social democrați au fost prezenți in sala, dar nu au participat la vot. Au fost primiți insa cu aplauze cei doi parlamentari bolnavi de la PNL și PMP, veniți special…

- Vestea ca Laura Codruta Kovesi a primit si votul de incredere al Consiliului Uniunii Europene in cursa pentru sefia Parchetului European a ajuns in presa internationala. Vot covarsitor pentru Kovesi in Consiliul Uniunii Europene. Ce urmeaza Agentia de stiri Reuters titreaza "cavalerul…

- Spania s-a impus pe Arena Naționala, scor 2-1 in fața reprezentativei lui Cosmin Contra, iar dupa meci, ibericii au sarbatorit in vestiar. Vezi AICI desfașurarea partidei Selecționerul Robert Moreno (41 de ani) a lasat seriozitatea de-o parte la finalul meciului și a fost surprins cu un zambet larg…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie mi se pare ușor și periculos exagerata veselia care intreține informația ca PSD și Dancila au pierdut totul și victoria opoziției e doar o chestiune de scurt timp. La fel cum veselia din sondaje de opinie care il plaseaza pe Iohannis mereu la mare distanța de urmatorul…

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, pe FC Voluntari, partida contand pentru etapa a 8-a din Liga I. Pentru gruparea din Banie este un bun prilej de a demonstra ca victoria cu Astra nu a fost intamplatoare si ca echipa a revenit pe drumul bun pe…