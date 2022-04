Deși a avut un sezon de coșmar, in care a fost macinat de accidentari, Florinel Coman (24 de ani) va continua la FCSB și in sezonul viitor. Extrema roș-albaștrilor ar fi putut ajunge la Farul, club in cadrul caruia s-a discutat despre imprumutul jucatorului, dar Toni Petrea spune ca va continua la FCSB. Toni Petrea anunța viitorul lui Florinel Coman „Nu cred in plecarea lui Florinel Coman. Momentan nu s-a discutat la noi despre asa ceva. ...