Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. Fii…

- West Ham - FCSB 3-1 a insemnat și un duel intre mutarile antrenorilor din repriza secunda. Ajutat de valoarea mult mai mare a rezervelor sale, David Moyes l-a surclasat la acest capitol pe Nicolae Dica. FCSB a condus pe London Stadium aproape 70 de minute. Gazdele au egalat din penalty, apoi au profitat…

- Lucian Goian (39 de ani), fost fundaș la echipe precum Dinamo, Astra și CFR Cluj, considera ca Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, nu a fost inspirat cu schimbarile facute la Londra, in eșecul cu West Ham (1-3). In avantaj din minutul 34, FCSB a fost egalata pe London Stadium in minutul 69, dupa un…

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciurile din grupele Conference League cu Anderlecht, Silkeborg și West Ham. Costul acestora este, cel puțin la nivelul suporterilor din peluza, cel mai ridicat all-time, iar fanii au reacționat dur pe rețelele de socializare. ...

- FCSB și CFR Cluj și-au aflat programul meciurilor din grupele Conference League. Cele doua formații vor incepe faza grupelor Conference League cu meciuri in deplasare. Vicecampioana se va deplasa la Londra, pentru partida cu West Ham United, in timp ce gruparea ardeleana va debuta cu echipa Ballkani,…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține ca managerul Mihai Stoica și le-a dorit pe primele doua echipe. „MM a zis inainte de tragere ca le vrea pe West Ham și Anderlecht, și astea au fost…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League. Tragerea la sorți nu a fost cu noroc pentru roș-albaștri, repartizați in Grupa B. FCSB a fost repartizata in Grupa B, din care mai fac parte West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Trupa lui Dica are parte de doua dueluri de gala, contra…