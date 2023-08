Stiri pe aceeasi tema

- FCSB anunța ca ultimele bilete pentru derby-ul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21:30, pe arena din Ghencea, vor fi disponibile la casele stadionului „Steaua”. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1…

- Fanii CSA Steaua sunt furioși dupa ce FCSB a primit dreptul de a juca pe arena din Ghencea derby-ul cu CFR Cluj. La miezul nopții, aceștia au afișat un banner la stadion prin care i-au avertizat pe suporterii care vor sa vina la aceasta partida ca iși asuma un risc. Gigi Becali a avut un […] The post…

- Oficialii FCSB au intra in „febra” partidei cu CFR Cluj și au anunțat prețurile biletelor pentru meciul programat pe stadionul din Ghencea, duminica 6.08.2023, dupa indelungi scandaluri și negocieri. Cel mai ieftin tichet este 30 de lei, iar cel mai scump 200 de lei. Deocamdata se vand doar online,…

- FCSB a anunțat in cursul zilei de marți prețurile biletelor pentru partida cu CFR Cluj, contand pentru etapa cu numarul patru din SuperLiga Romaniei la fotbal. Meciul va avea loc duminica, 6 august, de la ora 21:30 și va fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre acordul dintre FCSB și CSA Steaua pentru inchirierea arenei din Ghencea la meciul echipei lui Gigi Becali cu CFR Cluj. FCSB - CFR are loc pe 6 august, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB – CFR Cluj, sanse mari sa se dispute in Ghencea. Gigi Becali a semnat un nou bilet de ordin avalizat in valoare de 750.000 de euro, pentru a acoperi eventualele daune.Dupa ce negocierile dintre FCSB si CSA Steaua au picat pentru derby-ul cu Dinamo, echipa lui Gigi Becali are sanse mari de a juca…

- FCSB - CFR Cluj. Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a facut o radiografiei a partidei caștigate de vicecampioana in fața campioanei. Cipriotul a spus ca elevii lui au facut un joc foarte bun, in care au suferit, in care jucatorii de la FCSB au aratat o atitudine foarte buna.…

- FCSB se poate apropia la un singur punct de Farul, dupa ce echipa lui Gheorghe Hagi a remizat cu Universitatea Craiova, 1-1. FCSB va evolua cu CFR Cluj, duminica, de la ora 21:00, in etapa a opta din play-off-ul SuperLigii. In urma cererii crescute de bilete, conducerea echipei de pe locul secund din…