- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor Cupei Romaniei, iar cel mai tare meci din aceasta runda va fi Dinamo - FCSB, derby-ul Romaniei, care se va disputa pe 10 februarie. Meciul din cupa va fi al doilea duel dintre cele doua rivale in decurs de o saptamana, dupa cel de pe 3 februarie din runda…

- Ruben de la Barrera (35 de ani), antrenorul lui Viitorul, a comentat infrangerea cu Dinamo, scor 0-2, care i-a eliminat pe dobrogeni din Cupa Romaniei. Toate rezultatele și programul „16-imilor” Cupei Romaniei pot fi vazute AICI Viitorul a inregistrat a doua infrangere consecutiva dupa 0-1 in campionat…

- Cu moralul la pamant din cauza situației din club, jucatorii lui Dinamo incearca sa salveze macar ultimul obiectiv palpabil al sezonului, Cupa Romaniei. „Cainii” se dueleaza cu Viitorul, in ceea ce va fi, cel mai probabil, ultima apariție a lui Cosmin Contra pe banca. Dinamo o infrunta in aceasta seara…

- Dinamo - Viitorul se joaca azi, de la 20:45, in capul de afiș al ”16”-imilor Cupei Romaniei. Ar putea fi ultima partida a lui Cosmin Contra pe banca tehnica a ”cainilor”. Dinamo și Viitorul se intalnesc din nou in luna noiembrie, de aceasta data in Cupa Romaniei. La inceputul lunii, cele doua formații…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei continua astazi, cand sunt programate nu mai puțin de 8 partide. Toate meciurile de astazi pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Pe langa Dinamo - Viitorul, care e capul de afiș al acestei faze, alte dueluri interesante au loc astazi. FC U Craiova…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Andrei Ciobanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online organizata inaintea partidei cu FC Dinamo din saisprezecimile Cupei Romaniei, ca el si colegii sai au de luat o revansa in aceasta competitie dupa ce in editia trecuta au fost eliminati inca din…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul sustine sambata, 28 noiembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, iar duminica, 6 decembrie, intalneste FC Hermannstadt in campionat.In Cupa, echipa de pe litoral se dueleaza cu Dinamo, pe terenul acesteia, pe…

- Dinamo – Viitorul este capul de afis al saisprezecimilor Cupei Romaniei, care se vor desfașura pe 28 noiembrie, de la ora 13.30, potrivit tragerii la sorți, anunța MEDISFAX.Echipele din Liga 1 intra in joc si in Cupa Romaniei, dupa ce, luni, s-au tras la sorti saisprezecimile competitiei.…