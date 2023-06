Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul croat Damjan Djokovic (33 de ani) va sosi la București pentru o intalnire fața in fața cu Gigi Becali, care incearca sa-l convinga sa semneze cu FCSB. Damjan Djokovic, ex-CFR Cluj, in sezonul trecut jucator al saudiților de la Al Raed, este una dintre principalele ținte ale lui Gigi Becali…

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat ca Denis Kolinger (29) nu va ramane la clubul din Gruia. Imprumutul i s-a incheiat, astfel ca stoperul croat va reveni la Vejle, in Danemarca. CFR Cluj și-a pierdut unul dintre fundașii centrali la finalul acestui sezon. Este vorba despre…

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Damjan Djokovic, 33 de ani, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, acum in Arabia Saudita, la Al Raed, echipa antrenata de Marius Șumudica. In acest sezon, Djokovic a reușit doua goluri și o pasa decisiva pentru Al Raed (28 de apariții).In Romania, Damjan are 4 titluri și o…

- Farul este noua campioana a Romaniei, iar FCSB vrea cu orice preț sa opreasca șirul de ani fara titlu, mai exact 8 la numar. Damjan Djokovic ar fi o prioritate pentru Gigi Becali, croatul cucerind de patru ori titlul național alaturi de CFR Cluj.

- Mijlocașul celor de la Bayern Munchen, Joshua Kimmich (28 de ani), este dorit de FC Barcelona, noua campioana a Spaniei. Xavi Hernandez (43 de ani), antrenorul gruparii de pe Camp Nou, il apreciaza foarte mult pe Joshua Kimmich și ar vrea sa-l aduca in Catalunia in fereastra de transferuri din aceasta…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a glumit astazi ca are o „convenție” cu Mihai Rotaru, omologul de la CSU Craiova, astfel incat roș-albaștrii sa o bata pe CFR Cluj in etapa 8, iar oltenii sa invinga liderul Farul. Aceasta combinație de rezultate ar aduce-o pe FCSB mai aproape de titlu, la egalitate…

- Foști titulari la CFR Cluj, croatul Damjan Djokovic, 33 de ani, și franco-algerianul Billel Omrani, 29 de ani, au fost executați silit de ANAF pentru neplata TVA, problema semnalata chiar joi de Gazeta, pentru 150.000 euro fiecare. Ei s-au adresat instanței și au obținut suspendarea executarii silite,…

