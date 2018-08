Stiri pe aceeasi tema

- FCSB i-a transferat azi pe Alexandru Stan, fundașul stanga de 29 de ani de la Astra, și Mihai Roman I, mijlocașul lateral de 33 de ani de la FC Botoșani. (Detalii aici) Intr-un interviu spectaculos acordat Gazetei Sporturilor in iunie 2017, Mihai Roman, fost la FC Brașov, Rapid și Toulouse, a vorbit…

- FCSB l-a legitimat azi pe fundașul stanga Alexandru Stan, 29 de ani, pe care l-a cumparat de la Astra pentru 300.000 de euro. (Detalii aici) De asemenea, roș-albaștrii l-au acontat azi și pe Mihai Roman I (33 de ani), extrema dreapta a lui FC Botoșani. Gigi Becali, patronul FCSB, a explicat motivele…

- Simbol al inaltei performante inca de pe vremea procesoarelor Pentium 4, tehnologia HyperThreading a fost ani de-a randul principala trasatura care diferentia oferta inferioara de procesoare Intel Core i3 si i5 de gama high-end, reprezentata de modele Core i7 promovate ca solutii pentru sisteme desktop…

- REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2018. Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca a organizat examen de admitere pentru ciclul licenta miercuri, 25 iulie 2018. Contestatii la grila - 25 Iulie 2018 Procesul verbal privind preluarea contestatiilor la examenul de Admitere…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat pentru AGERPRES ca l-a informat pe ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a avut luni o intrevedere, ca "situatia comunitatii maghiare s-a agravat in ultimii 10 ani", aratand ca anumite drepturi ale maghiarilor au fost…

- ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicații a dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietatea publica a statului. „Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea…

- In doua decenii, Romania a pierdut aproape 3,5 milioane de cetațeni, care au plecat sa-și faca un rost peste hotare. Mulți dintre ei sunt forța de munca pierduta de țara noastra, care a ajuns, la capitolul migrație, pe locul al doilea, dupa Siria. Situația este de-a dreptul alarmanta,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.510 locuri de munca, in data de 16 iulie 2018. (Reduceri mari la jocuri PC) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…