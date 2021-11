FCSB a pierdut la masa verde meciul cu FC Voluntari

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis, vineri, ca FC Voluntari sa fie declarata castigatoare cu 3-0 a meciului cu FCSB, din optimile de finala ale Cupei Romaniei, joc la care bucurestenii nu s-au prezentat, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus din lot, potrivit news.ro. “Sesizare…

- Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi seara, în sferturile de finala ale Cupei României, dupa ce s-a impus în fața echipei U Craiova 1948, scor 1-0.Unicul gol al partidei a fost marcat de Achahbar, în minutul 38.Portarul Niczuly (Sepsi) a fost eliminat în…

- CSU Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României la fotbal, dupa ce s-a impus, miercuri, pe terenul echipei Minaur Baia Mare, scor 4-0.Golurile au fost marcate de Gustavo ('9), Constantin ('15, penalty), Balașa ('55) și Koljic ('56).S-au calificat în sferturi:…

- Echipa de fotbal FCSB nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari, programat, miercuri, de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ca urmare a numarului mare de jucatori infectati cu Covid-19 si accidentati, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din cadrul gruparii bucurestene.In…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, miercuri, sanctionarea clubului Rapid cu o amenda de 33.750 de lei, in urma incidentelor de la partida cu Gaz Metan Medias, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, disputata pe Arena Nationala. Totodata, masorul echipei,…

- Cluburile FCSB si Dinamo au fost sanctionate de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal cu penalitati financiare in valoare de 15.000, respectiv 10.000 de lei in urma incidentelor provocate de suporteri la derby-ul din etapa a 8-a a Ligii I prin aruncarea de petarde in terenul…

- Clubul FC U Craiova 1948 a fost sanctionat, miercuri, de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal cu o penalitate in valoare de 15.000 de lei in urma incidentelor provocate de suporterii proprii la meciul cu Farul Constanta, din etapa a 7-a a Ligii I. „FCU Craiova 1948 vs. Farul…