- FCSB a obtinut, duminica, prima victorie in acest sezon al Ligii I, dupa ce a invins, pe Arena Nationala, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Poli Iasi, in etapa a III-a. Au marcat Gnohere '24, '58, Man '86 si Morutan '90+3, scrie news.ro.Moussa Sanoh (Poli Iasi) a fost eliminat direct in minutul…

- Echipa FCSB a incheiat la egalitate, duminica, pe Arena Nationala, scor 3-3 (1-1), cu formatia Dinamo, in derbiul etapei a doua a Ligii l. Florinel Coman a marcat de doua ori pentru FCSB. Pentru FCSB au marcat Gnohere ’10 si Coman ’55, ’68, iar pentru Dinamo au inscris Axente ’45 + 1, Nistor ’61 si…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (0-0), duminica seara, pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din prima etapa a sezonului 2018-2019 al Ligii I de fotbal. FC...

- Echipa de fotbal Academia Rapid a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0 (1-0) formatia CSA Steaua, intr-o partida din cadrul etapei a treia, ultima a play-off-ului Ligii a IV-a, si va juca barajul pentru promovarea in Liga a III-a. In meciul disputat pe Arena Nationala in fata a aproximativ…

- FC Viitorul a devenit campioana nationala la Juniori U17 sportivi nascuti dupa 1 ianuarie 2001 . Constantenii, antrenati de Constantin Falina si Nicolae Rosca, au disputat, sambata, finala Ligii Elitelor U17 contra lui CSU Craiova, constantenii impunandu se la lovituri de departajare. La finalul celor…

- Dupa ce miercuri v-am oferit meciul din play-out FC Botoșani – Concordia Chiajna, incheiat cu scorul de 0-1, duminica, 20 mai, va propunem partide atat din play-out, cat și din play-off-ul Ligii I la fotbal. De la ora 17 transmitem integral meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, pentru ca de la…

- FC Viitorul a castigat cu 1 0 0 0 meciul de pe teren propriu din aceasta seara cu Poli Iasi, din etapa a noua penultima din turneul play off al Ligii 1.Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 84 de Ianis Hagi, cu un sut din afara careului.Poli Iasi a jucat in zece oameni inca din minutul 9,…

- FCSB a suferit o infrangere care ar putea cantari decisiv in economia titlul in acest an in Liga I. Plecați cu prima șansa la victorie in fața unei formații care nu reușise sa obținaa nicio victorie ina ceasra ediție a play-off-ulyui Ligii I, „roș-albaștrii” au cedat partida din Copou cu CSM Poli Iași…