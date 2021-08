Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a oferit o prima reacție dupa ce Gigi Becali a anunțat ca vrea sa-l transfere pe Hervin Ongenda (26 de ani) la vicecampioana Romaniei. Dupa ce l-a cedat pe Moruțan la Galatasaray, patronul roș-albaștrilor a declarat ca vrea sa intareasca din nou echipa…

- Faza etapei #2 s-a petrecut pe stadionul „Anghel Iordanescu”, unde sambata s-a disputat partida FC Voluntari - FC Botoșani 0-1. Singurul gol al intalnirii i-a aparținut veteranului Mihai Roman, 36 de ani, introdus la pauza. Vedeta acțiunii este insa Hervin Ongenda. Deși nu a atins mingea, fostul jucator…

- Istvan Kovacs, 36 de ani, va conduce derby-ul etapei #2, FCSB - Universitatea Craiova. FCSB - CS Universitatea Craiova se disputa duminica, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1.…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, deplange situația Stelei istorice, a carei identitate este disputata de CSA Steaua și FCSB. Inainte de primul meci al noului sezon din Liga 1, pe care echipa sa il va disputa in compania vicecampioanei FCSB, Iftime a comentat pe seama disputei identitare…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, spune ca s-ar bucura enorm daca echipa sa ar incurca-o pe FCSB in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Astazi, la Botoșani, FC Botoșani și FCSB deschid noul sezon de Liga 1. Valeriu Iftime spune ca ar fi extrem de bucuros ca echipa lui Marius Croitoru sa…

- Dupa mai multe transferuri ratate, in Belgia sau Germania, fundașul Andrei Chindriș (22 de ani) are șanse mari sa plece de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a spus azi ca transferul internaționalului de tineret are șanse foarte mari de a se realiza in perioada urmatoare, lasand sa se ințeleaga ca viitorul…

- Andrei Cristea (37 de ani) a povestit culisele transferului la Universitatea Craiova, la care a ajuns in ianuarie 2019. In acea perioada, atacantul era dorit și de FCSB. In ianuarie 2019, dupa 3 ani la Poli Iași, Andrei Cristea era dorit de doua dintre echipele de top ale Romaniei, FCSB și Universitatea…

- Azi, la prezentarea lui Alexandru Crețu, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca mai vrea un fundaș central din Liga 1, iar alesul sau este Alin Șeroni (34 de ani), de la FC Botoșani. Omul de afaceri vrea sa-l aduca gratis pe Alin Șeroni, sperand ca Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, sa-l…