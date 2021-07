FCSB a fost eliminată de Șahtior Karagandy din Europa Conference League la loviturile de departajare Se pare ca și nou-inființata cupa europeana, Europa Conference League, este prea mare pentru echipele romanești. FCSB nu a reușit sa treaca de kazahii de la Șahtior Karagandy, care au mers mai departe dupa loviturile de departajare. FCSB a fost eliminata din Europa Conference League, dupa ce a fost invinsa de Sahtior Karagandy cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, in mansa secunda a turului al doilea preliminar, pe Stadionul ”Vazghen Sargsian” din Erevan, intr-un meci in care echipa kazaha s-a impus si dupa prelungiri, cu 2-1 (1-0, 2-1). La loviturile de departajare, pentru FCSB… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca joi la Erevan contra lui Șahtior Karagandy în returul turului 2 preliminar al Conference League. În urma cu o saptamâna pe Arena Naționala, FCSB s-a impus cu 1-0 în fața formației armene. Meciul este LiveText pe Hotnews și live pe Pro X.FCSB se afla în fața…

- Prima manșa a ”dublei” din turul doi preliminar al Conference League, s-a incheiat cu victoria FCSB-ului cu scorul de 1 - 0, gol marcat de Cordea in prima repriza. Șahtior Karagandy puteau sa egaleze pe finalul meciului dar norocul a fost de partea roș-albaștrilor. Urmeaza returul din Kazastan, care…

- FCSB a caștigat meciul amical disputat vineri seara, in compania echipei din Liga a 2-a, AS FC Buzau, scor 5-1.Vicecampionii en-titre au purtat in premiera noul echipament de joc, care a fost prezentat oficial astazi. La meci au putut asista 5.000 de persoane. FCSB a inceput in urmatoarea formula:…

- FCSB a caștigat meciul amical disputat vineri seara, in compania echipei din Liga a 2-a, AS FC Buzau, scor 5-1.Vicecampionii en-titre au purtat in premiera noul echipament de joc, care a fost prezentat oficial astazi. La meci au putut asista 5.000 de persoane. FCSB a inceput in urmatoarea formula:…

- Echipa de fotbal FCSB a invins-o pe nou-promovata CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, in Baza Sportiva FCSB, intr-un meci amical. Golul a fost inscris in minutul 86 de Cristian Dumitru, potrivit paginii de Facebook a vicecampioanei Romaniei. La FCSB a evoluat in premiera atacantul ceh Zdenek…

- Echipa de fotbal FCSB a invins-o pe nou-promovata CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, in Baza Sportiva FCSB, intr-un meci amical. Golul a fost inscris in minutul 86 de Cristian Dumitru, potrivit paginii de Facebook a vicecampioanei Romaniei, potrivit agerpres.ro. La FCSB a…

- Formația FCSB a învins echipa Chindia Târgoviște într-un meci amical disputat sâmbata, scor 3-1.Desi oaspetii au condus la pauza, gratie golului lui Daniel Florea, din minutul 33, elevii lui Dinu Todoran au revenit în joc imediat dupa reluarea partidei, Razvan Oaida…

- Formatia FCSB a remizat, luni seara, la Giurgiu, scor 2-2 (1-2), cu echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a saptea a play-off-ului Ligii I, transmite news.ro. Au marcat: Olaru ’20, Tanase ’56 (penalti) / Cordea ’26, Rusescu ‘36 La penalti, lovitura s-a repetat dupa ce prima…