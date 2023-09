Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea lui Cristi Ganea la FCSB se va materializa aproape sigur in zilele urmatoare, vicecampioana urmand sa se intareasca pe postul de fundaș stanga cu un jucator extrem de experimentat. Presa din Grecia a dezvaluit motivul pentru care fotbalistul a decis sa revina in Superliga, dupa numeroase experiențe…

- Nou promovata pentru prima data in istorie in Superliga, echipa feminina Farul Constanta debuteaza in campionat, sezonul 2023 2024, astazi. Fetele antrenate de Raluca Sarghe ndash; Simes joaca in deplasare, de la ora 15:30, pe terenul celor de la CSM Alexandria, clasata pe locul 7 in editia precedenta.…

- Farul Constanța și Sepsi Sfantu Gheorghe au disputat joi prima manșa a play-off-ului Conference League, iar saptamana viitoare urmeaza partidele decisive. Intre timp, doar campioana va evolua in SuperLiga.

- George Merloi a fost ghinionistul de serviciu in duelul FC Voluntari - Rapid, cel care inchide etapa #4 din Superliga. Atacantul de 23 de ani s-a accidentat dupa un contact cu un adversar și nu a mai putut continua partida. Primele informații obținute de GSP.ro nu-s de bun augur pentru cel mai bun marcator…

- Partida CFR Cluj - FCSB din etapa a patra a Superligii, care va avea loc pe 6 august, de la ora 21:30, se va juca in Ghencea.Contractul dintre FCSB și CSA Steaua privind inchirierea Stadionului Steaua pentru partida cu CFR Cluj a fost semnat azi in jurul orei 14:00. O comisie de la LPF va merge…

- Partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani a avut fluierul de start cu 5 minute mai tarziu decat ar fi trebuit, adica la ora 18:35, din cauza unor probleme cu plasa uneia dintre porți, pe care in prima parte a vegheat-o Octavian Valceanu. Primul meci al zilei din campionatul romanesc, duelul dintre…

- Antrenorul celor de la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu (55 de ani), a analizat prestația elevilor sai din meciul contra celor de la UTA Arad, scor 1-1. Partida dintre cele doua a deschis noul sezon de Superliga. „Nemțul” s-a declarat total nemuțumit de prestația fotbaliștilor Oțelului din prima parte…

- In primul amical disputat in aceasta vara, Unirea Dej a invins cu 3-1 (1-0) pe ACS Vulturul Mintiu Gherlii (Liga 4). Partida s-a disputat azi, de la ora 10:30, pe Stadionul Municipal Dej. In minutul 21, Denis Golda – jucator transferat in aceasta vara – a scapat singur cu portarul advers și a fructificat…