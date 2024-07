Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Buș, veteranul din ofensiva Corvinului, a dezvaluit un moment inedit, avandu-l protagonist pe Vlad Chiricheș, capitanul celor de la FCSB. Campioana a trecut cu 3-0 de caștigatoarea Cupei și a cucerit Supercupa. FCSB a inceput in mare stil noul sezon. Inaintea disputei din primul tur preliminar…

- Prietenia dintre ultrașii Corvinului și cei din Peluza Sud Steaua a prins și mai mult contur cu prilejul Supercupei Romaniei, partida care se disputa in Ghencea. Suporterii celor de la FCSB și cei ai Stelei s-au contrat dur inainte de startul meciului. Hunedorenii au pregatit o deplasare spectaculoasa…

- FCSB, campioana Romaniei, si Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei, lupta, joi, pentru Supercupa Romaniei. Meciul se va disputa pe stadionul Steaua, de la ora 20.00. FCSB joaca pentru a 13-a oara in Supercupa Romaniei si a castigat trofeul de sase ori. Ultima oara FCSB a…

- FCSB și Corvinul Hunedoara se intalnesc de la 20:00, in Supercupa Romaniei. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Meciul in care FCSB, campioana Romaniei, o va intalni pe Corvinul, deținatoarea Cupei, va avea loc pe stadionul Steaua din București.…

- FCSB (caștigatoarea titlului in Superliga) și Corvinul Hunedoara (caștigatoarea Cupei Romaniei) vor deschide oficial noul sezon competițional 2024-2025 cu duelul din Supercupa Romaniei. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a anunțat la „Prietenii lui Ovidiu” ca meciul va avea…

- Primaria Galați a pregatit un tren special, cu care 1.000 de suporteri vor putea face deplasarea la finala Cupei Romaniei, meci in care Oțelul va da piept cu Corvinul Hunedoara, miercuri, 15 mai, de la 20:30. Trenul asigurat de Primarie va fi dus-intors, iar costurile totale vor fi de 240.000 de lei.…

- Petrolul Ploiești - Oțelul Galați se joaca ACUM, iar gazdele au deschis scorul in minutul 10 grație unui penalty obținut de Alexandru Musi (19 ani), dupa doua greșeli mari in apararea lui Dorinel. Cu un succes, Petrolul se salveaza matematic de la retrogradare. De cealalta parte, galațenii nu mai au…

- Divizionara secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat pentru prima data in istorie in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe teren propriu pe FC Voluntari cu scorul de 3-1. Susținuți din tribunele stadionului „Michael Klein” de 12.000 de fani, elevii lui Florin Maxim s-au impus grație reușitelor…