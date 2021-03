Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe UTA la Arad cu scorul de 1-0 (0-0) intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I și a urcat pe primul loc in clasament cu 57 de puncte, cu trei mai multe decat FCSB care va juca astazi pe „Național Arena” cu Gaz Metan Mediaș.Unicul gol al partidei de pe „Francisc von Neuman” a…

- Billel Omrani a reușit primul gol dupa 15 luni in care nu a mai marcat pentru CFR Cluj. Omrani a fost foarte mult timp accidentat și a fost bagat in joc in minutul 62, in locul lui Deac. ”A fost greu pentru mine. Am fost accidentat, apoi am revenit și nu am fost in forma. Azi am intrat și am…

- Iulian Cristea (26 de ani), fundașul central al celor de la FSCB, a fost surprins in tribune la meciul dintre Gaz Metan și CFR Cluj. Gaz Metan - CFR Cluj este liveTEXT AICI Iulian Cristea nu a fost folosit de Toni Petrea in meciul caștigat sambata de FCSB, scor 1-0, impotriva Chindiei Targoviște. Fundașul…

- Antrenorul Bogdan Andone a declarat, luni, ca FC Voluntari si-a dorit sa castige meciul cu CFR Cluj, dar este bucuros pentru remiza din etapa a XXIII-a a Ligii I. ”Sunt doua etape consecutiva fara gol primit, este foarte important pentru noi. Ma bucur pentru baieti, pentru ca au facut un efort…

- Jucatorul echipei FC Viitorul Constanta, Mario Benzar, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa lui sa se impuna in meciul cu CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal, si sa intre din nou in lupta pentru play-off. "Jucam cu campioana Romaniei, o echipa…

- FCSB a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-1 (1-0), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal. FCSB s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (26), Olimpiu Morutan (67), cu un sut superb la vinclu de la 22 de metri, si de Octavian…

- FCSB a caștigat cu Poli Iași, scor 3-1. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (26) au comentat rezultatul. Tanase, golgheterul Ligii 1 dupa golul din meciul cu Poli Iași, cu 14 reușite, a spus: „Era sa ne facem meciul dificil. Din pacate nu am ieșit cum trebuia de la vestiare dupa prima repriza…

- Fotbalistul Andrei Burca a declarat, duminica seara, dupa meciul castigat de CFR Cluj in fata FCSB, scor 2-0, ca el si colegii sai si-au dat “ultima picatura de energie pe teren”, dupa deziluzia din Liga Europa, si de aceea au reusit sa se impuna in confruntarea cu liderul Ligii I, relateaza News.ro.…