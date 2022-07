Stiri pe aceeasi tema

Trofeul cucerit de Elena Rybakina la Wimbledon a fost salutat ca o „victorie uimitoare pentru tenisul rusesc" de catre membrii Federației de Tenis a Rusiei, chiar daca sportiva in varsta de 23 de ani a reprezentat Kazahstanul in ultimii ani.

Matthew Ebden si Max Purcell au produs surpriza la Wimbledon, invingand in cinci seturi pe favoritii nr 2, croatii Mektic/Pavic, potrivit news.ro.

La 23 de ani, Elena Ribakina, din Kazahstan, a castigat turneul de grand slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut de tunisianca Ons Jabeur, scor 3-6, 6-2, 6-2, potrivit news.roRibakina s-a impus dupa un meci de o ora si 47 de minute.

Cea de a doua semifinala a Grand Slam-ului de la Wimbledon dintre Simona Halep și Elena Rybakina s-a incheiat cu victoria sportivei din Kazahstan, cu 6-3, 6-3, aceasta calificandu-se in finala competiției londoneze, unde o va intalni pe tunisiana Ons Jabeur.

Simona Halep, locul 18 mondial si cap de serie numarul 16, joaca astazi in semifinalele turneului de la Wimbledon, in compania sportivei din Kazahstan Elena Ribakina, locul 23 WTA si cap de serie 17.

80.000 de euro pe ora! Atat a caștigat, pana acum, la Wimbledon, Simona Halep. Fostul lider mondial are 4 victorii, iar organizatorii i-au asigurat un cec 359.600 euro.

Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta in turul secund la All England Club, dupa editia din 2017.